Tréner Slovákov vytiahol strateného mladíka. Bol z toho prestup storočia

Škriniar však na ME 2016 pozitívne prekvapil.

BRATISLAVA. V roku 2016 vtedajší tréner Ján Kozák mnohých zaskočil, keď zobral na majstrovstvá Európy neprevereného Milana Škriniara. A to bez toho, aby predtým odohral za národný tím čo i len jediný súťažný zápas.

Dnes je kapitán národného tímu, ale v roku 2016 to bol na medzinárodnej scéne iba málo preverený hráč.

V kádri bol najmladší, mal iba dvadsaťjeden. Kozák ho vtedy nevyužil v obrane, ale na poste defenzívneho stredopoliara. A to v zápasoch proti gigantom ako Anglicko a Nemecko.

Škriniar sa tak mohol ukázať. Už v nasledujúcej sezóne sa stal pilierom Sampdorie a o rok neskôr bol lídrom reprezentácie na ME do 21 rokov .

Dudu nepustili

Krátko na to prestúpil do Interu Miláno.

Suma sa s bonusmi vyšplhala až na zhruba tridsať miliónov eur. Škriniar je doteraz jediný Slovák, ktorý si najprv zahral na seniorských ME (2016 vo Francúzsku) a následne na to aj na šampionáte do 21 rokov (2017 v Poľsku).