Príde Celtic či klub zo Serie A? Slovan a Trnava spoznajú možných súperov v play-off

Ak by Slovan proti Kajratu neuspel, v play-off Európskej ligy by bol medzi nenasadenými tímami napríklad spolu so Sigmou Olomouc, ktorá vyhrala český pohár.

Slovan tak môže dostať napríklad švajčiarsky Young Boys Bern, ale aj niektoré kluby zdolané v 3. predkole LM (Malmö - FC Kodaň, Ludogorec - Ferencváros) či postupujúceho z rovnakej časti EL - Maccabi Tel Aviv vs. Hamrun Spartans.