Slovan má šancu na pohárový hetrik. Stal sa prvým finalistom

Vladimír Weiss st., tréner Slovana: "Bol to zápas dvoch rozdielnych polčasov. Skúsené mužstvo, ako sme my, si musí za stavu 2:0 udržať takýto zápas. Žiaľ, to sa nestalo, súper v druhom polčase vystriedal a hrali mu veľmi rýchlo krídla. Bolo veľa rohov proti nám, veľa striel na našu bránku. Futbal sa hrá na góly a dali sme o jeden viac. Mali sme lepšie kontrolovať hru.

Trenčín sa dotiahol na 2:1 a bol nebezpečný. Súper hral dobre, my sme vyhrali, som spokojný s postupom do finále. Cieľ sme splnili, verím, že na nás čaká Trnava. Uvidíme, kde sa bude hrať, urobíme všetko, aby sme získali double. Nebude to jednoduché, bude to náročný a emotívny zápas."

Juraj Ančic, tréner Trenčína: "Musím pogratulovať súperovi k postupu. Bol to zápas dvoch polčasov, v prvom sme hrali opticky dobre, ale naivne a s chybami, ktoré Slovan potrestal. Slovan vie ísť do brejku a dať gól. Druhý polčas bol o niečom inom. Vystriedali sme a mladíci, ktorí nastúpili, podali výborné výkony. Škoda, že sme nestrelili druhý gól, zaslúžili sme si ho."