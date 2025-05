Očami peňazí. Slovan zarobil v Lige majstrov takmer viac ako víťaz Konferenčnej ligy

BRATISLAVA. Futbalová Liga majstrov je finančne najlepšie ohodnotená klubová súťaž a Európska ani Konferenčná liga na ňu ani zďaleka nemajú.

Dokonalým príkladom je zárobok slovenského majstra ŠK Slovan Bratislava v milionárskej súťaži. Ten možno porovnať s víťazom EKL FC Chelsea.

Zatiaľ čo "belasí" v Ligovej fáze utrpeli osem prehier z rovnomerného počtu zápasov, Londýnčania zvíťazili z 15 duelov až 14-krát. A to sa ešte do tohto porovnania neráta kvalifikácia do danej súťaže.