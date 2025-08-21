ONLINE: ŠK Slovan Bratislava - Young Boys Bern dnes, play-off Európskej ligy LIVE (1. zápas)

BRATISLAVA. Futbalisti ŠK Slovan Bratislava a Young Boys Bern dnes hrajú prvý zápas play-off Európskej ligy.
Slovan vypadol do nižšej súťaže po tom, ako v 3. predkole Ligy majstrov prehral s Kajratom Almaty. Bern bol do play-off EL nasadený priamo.
Futbal sledujte naživo ako online prenos.
ONLINE PRENOS: ŠK Slovan Bratislava - Young Boys Bern dnes (Európska liga LIVE, play-off, 1. zápas, štvrtok, výsledky, NAŽIVO)
„Na zápas sa tešíme. Vieme, kde sme s Kairatom urobili chyby, vždy začínam od seba. Bojujeme o druhú najkvalitnejšiu pohárovú súťaž, čelíme kvalitnému súperovi, no urobíme všetko pre postup. Máme za sebou dva dobré tréningy, hráči si takisto uvedomujú, že musia rovnako ako ja vziať mieru zodpovednosti. Takisto boli sklamaní. Verím, že zajtra s výbornými ľuďmi vyžmýkame všetky sily. Musíme hrať tak, aby sme uspokojili ľudí, ktorí prídu na štadión opäť v peknom počte,“ povedal Vladimír Weiss st.
Belasí nebudú môcť počítať s V. Weissom ml., ktorý po odvetnom zápase s Kairatom videl červenú kartu. Belasí sa s Young Boys Bern stretli aj pred štyrmi rokmi, v lete 2021 v druhom kvalifikačnom kole Ligy majstrov, v konečnom súčte skóre prehrali o gól, majú mu teda čo vracať.
Bern bol priamo nasadený do play-off Európskej ligy. V domácej lige figuruje po šryroch odohraných dueloch na 5. mieste so ziskom 5 bodov.
Slovanu verí štvrtina tipérov. Vyhrá v kurze 3,00?
Slovenský majster nezopakuje úspech z vlaňajška a Ligu majstrov si nezahrá. Nezvládol rozstrel proti Kajratu, takže putoval do Európskej ligy, kde sa stretne s Young Boys Bern. Švajčiarsky celok je v pozícii favorita, no Slovan si hlavne doma na neho trúfa. Tipéri mu príliš neveria, ale na Tehelnom poli sa nehrá ľahko. Podarí sa Slovanu vstúpiť do dvojzápasu úspešne. Kurz 3,00 je rozhodne lákavý.
Uvidíme na Tehelnom poli prestrelku?
Slovan nečaká nič jednoduché. Predpokladajú to aj bookmakeri, ktorí favorizujú Švajčiarov a vypísali na nich kurz 2,20, na postup je dokonca len 1,30. Hlavný bookmaker Niké Richard Slušný si však myslí, že hostia nezvíťazia: „Slovanu nevyšiel úvod sezóny podľa predstáv, trápi sa v lige aj v Európe. V prvom zápase play-off EL doma, ale urobí všetko pre to, aby si udržal šancu aj pred odvetou. Verím tomu, že doma minimálne neprehrá a takisto aj skóruje.“
Tipéri sú však iného názoru. Až 88% percent predpokladá, že do ligovej fázy Európskej ligy postúpi Young Boys Bern. Rovnako 57% očakáva, že švajčiarsky celok zvíťazí už v prvom meraní síl. Slovanu vo štvrtok verí 28%, remízu predpovedá 15%. Postup Slovana očakáva len 12% Slovákov, no kurz 3,24 je veľmi zaujímavý.
Drvivá väčšina očakáva na Tehelnom poli prestrelku. Dvojzápas proti Mostaru bol bohatý na góly, ten proti Kajratu naopak nie. Až 85% očakáva minimálne tri góly v kurze 1,64, presné zásahy oboch mužstiev v kurze 1,54 si na tiket dalo až 95% tipujúcich.
Medzi zaujímavými tiketmi na súboj Slovan – Young Boys Bern nájdeme aj tie na triumf či postup slovenského majstra. Jeden tipér využil ešte kurz 3,38 na postup „belasých“, tiket podal za 250 eur a môže vyhrať 845 eur. Iný zase čaká, že Slovan doma neprehrá v kurze 1,66. V tom prípade zinkasuje 415 eur.
Slovenský majster minulý týždeň síce mnohých tipérov i fanúšikov zarmútil, keďže do ďalšej fázy postúpili súperi z Kazachstanu, ale niektorí tipéri sa radovali z krásnych výhier. Za 2 000 eur bol podaný tiket na triumf Slovana aspoň 8 rohov v zápase, pričom sa istý tipujúci radoval z výhry 4 400 eur. Iný zase spojil víťazstvo „belasých“ s neprehrou Fenerbahce a z 2 500 eur zarobil 5 175 eur. Päť žltých kariet zase ďalšiemu tipérovi zdvojnásobilo tisíceurový vklad.
Starý známy Young Boys
Slovan môže postúpiť štvrtýkrát do hlavnej súťaže Európskej ligy. V sezóne 2014/2015 si v skupine zmeralo sily aj s Young Boys, ale nedopadlo to dobre. Švajčiari postúpili zo skupiny, ale Slovan skončil posledný s jediným streleným gólom práve proti mužstvu z Bernu. To mu však dalo dovedna osem gólov. Tesnejšie to bolo pred štyrmi rokmi v 2. predkole Ligy majstrov. Na Tehelnom poli gól nepadol, ale na umelej tráve vo Švajčiarsku Slovan siahal na vyrovnanie z 0:3 na 3:3, no jeden presný zásah mu chýbal. Zo súčasného kádra si to pamätá päť hráčov. V tejto sezóne sa Švajčiarom nedarí. V pohárovej Európe síce boli nasadení až do play-off EL, ale v domácej súťaži získali v štyroch kolách iba päť bodov.