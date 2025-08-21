Tréner Weiss sa po treste vracia na lavičku Slovana. Pozrite si zostavu proti Young Boys Bern

BRATISLAVA. Futbalisti ŠK Slovan Bratislava po vyradení z 3. predkola Ligy majstrov dnes pokračujú v boji o postup do ligovej fázy Európskej ligy.
V prvom zápase play-off hostia na domácom trávniku švajčiarsky Young Boys Bern.
Na lavičku úradujúceho slovenského majstra sa po treste za červenú kartu vracia tréner Vladimír Weiss st.
V bráne nastúpi tradične Dominik Takáč, pred ním bude figurovať pätica obrancov Kevin Wimmer, Guram Kašia a Kenan Bajrič, na krajoch budú Sandro Cruz a Cesar Blackman.
V strede poľa sa predstaví trojica Rahim Ibrahim, Peter Pokorný a Danylo Ignatenko.
V útoku nastúpia vedľa seba Dávid Strelec a Tigran Barseghjan.
Zápas štartuje o 20.15 h a vysielať ho bude naživo stanica STVR Šport či streamovacia platforma Voyo.
Duel ŠK Slovan Bratislava - Young Boys Bern môžete sledovať aj na portáli Sportnet.sk ako textový online prenos.
Zostavy zápasu Slovan Bratislava - Young Boys Bern
Slovan: Takáč - Cruz, Wimmer, Kašia, Bajrič, Blackman - Ibrahim, Pokorný, Ignatenko - Barseghjan, Strelec
YB Bern: Keller - Janko, Zoukrou, Benito, Hadjam - Males, Raveloson, Fernandes, Gigovič - Bedia, Monteiro