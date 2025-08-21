Tréner Weiss sa po treste vracia na lavičku Slovana. Pozrite si zostavu proti Young Boys Bern

Tréner Vladimír Weiss st. na lavičke ŠK Slovan Bratislava.
Sportnet|21. aug 2025 o 19:14
Pozrite si zostavy zápasu ŠK Slovan Bratislava - Young Boys Bern v 1. zápase play-off o Európsku ligu.

BRATISLAVA. Futbalisti ŠK Slovan Bratislava po vyradení z 3. predkola Ligy majstrov dnes pokračujú v boji o postup do ligovej fázy Európskej ligy.

V prvom zápase play-off hostia na domácom trávniku švajčiarsky Young Boys Bern.

Na lavičku úradujúceho slovenského majstra sa po treste za červenú kartu vracia tréner Vladimír Weiss st.

V bráne nastúpi tradične Dominik Takáč, pred ním bude figurovať pätica obrancov Kevin Wimmer, Guram Kašia a Kenan Bajrič, na krajoch budú Sandro Cruz a Cesar Blackman.

V strede poľa sa predstaví trojica Rahim Ibrahim, Peter Pokorný a Danylo Ignatenko.

V útoku nastúpia vedľa seba Dávid Strelec a Tigran Barseghjan.

Zápas štartuje o 20.15 h a vysielať ho bude naživo stanica STVR Šport či streamovacia platforma Voyo.

Duel ŠK Slovan Bratislava - Young Boys Bern môžete sledovať aj na portáli Sportnet.sk ako textový online prenos.

Zostavy zápasu Slovan Bratislava - Young Boys Bern

Slovan: Takáč - Cruz, Wimmer, Kašia, Bajrič, Blackman - Ibrahim, Pokorný, Ignatenko - Barseghjan, Strelec

YB Bern: Keller - Janko, Zoukrou, Benito, Hadjam - Males, Raveloson, Fernandes, Gigovič - Bedia, Monteiro

Európska liga

