Príjemný dobrý deň z Bratislavy, vitajte pri sledovaní on-line prenosu zo zápasu 20. kola futbalovej Niké ligy, v ktorom futbalisti ŠK Slovan Bratislava privítajú na domácom trávniku hráčov FC ViOn Zlaté Moravce. Zápas sa začína o 15:00, my si ešte predtým v krátkosti predstavíme oba tímy.



Slovanu patrí v tabuľke našej najvyššej súťaže priebežné prvé miesto so ziskom 48 bodov. Zverenci trénera Vladimíra Weissa staršieho v poslednom doterajšom zápase zvíťazili v Žiline 4:0 (góly ŠK Barseghjan, Weiss, Kankava, Rodrigues). Najlepším strelcom tímu je Aleksandar Čavrić, ktorý má na svojom konte 9 gólov, no aktuálne už pôsobí v Japonsku.



ViOnu patrí v tabuľke Niké ligy posledné dvanáste miesto so ziskom štyroch bodov. V poslednom doterajšom zápase zverenci trénera Michala Hippa prehrali na domácom trávniku s Duklou Banská Bystrica 0:2. Najlepším strelcom tímu je stredopoliar Karol Mondek, ktorý má na svojom konte štyri presné zásahy.



Zápas sa začína v Bratislave o 15:00, veríme, že ho budete sledovať v našej spoločnosti.