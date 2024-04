Weiss chce po titule pridať ešte jeden úspech. Je to na zamyslenie, hovorí

BRATISLAVA. Pre trénera futbalistov Slovana Bratislava bol kľúčový zápas jari hneď ten prvý v Žiline. Slovan v ňom zvíťazil 4:0 a de facto sa odrazil k zisku rekordného štrnásteho titulu v najvyššej slovenskej futbalovej súťaži a šiesteho po sebe. Pre Vladimíra Weissa st. teraz bude dôležité posilniť klub v lete, aby dokázal držať krok v pohárovej Európe.

Weiss: Musíme prijať rozumné rozhodnutia "Belasí" vstúpili do jarnej časti so sedembodovým náskokom, ktorý postupne zvyšovali. "My sme si udržali úroveň, ale niektoré kluby sa oslabili. Predali kľúčových hráčov a nedokázali ich doplniť. Či to bola Žilina, Dunajská Streda.

Ani my sme nenahradili odchody tak ako sme chceli. Ale každý má inú filozofiu. My sme preto majstri, lebo sme pracovali dobre a tvrdo. Bude boj o druhé a tretie miesto, aj my ešte môžeme stratiť body," povedal Weiss. VIDEO: Weiss st. reaguje na zisk titulu

Viacerým hráčom končia v Slovane zmluvy a niektorí klub opustia. Nie však všetci. "Potrebujete skúsených a kvalitných hráčov, ale musíme to v lete doplniť o mladších. Máme najskúsenejšie mužstvo, ale aj najstaršie. Hrať len s mladým mužstvom je ťažké. Ukázala to Trnava, i keď tá má aj skúsených hráčov. Mala v Európe ťažkú skupinu, dnes keď vám vylosujú napríklad Karabach, tak je ťažké ho zdolať. Každý majster niečo vie. Mal som s majiteľom dobrú debatu ako ďalej do budúcnosti. Musíme prijať rozumné rozhodnutia," dodal Weiss.