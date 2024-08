Nezarába len pre seba. Slovan môže pre slovenský futbal získať milióny eur

BRATISLAVA. Slovenský majster ŠK Slovan Bratislava nezarába v pohárovej Európe len pre seba, ale aj pre ostatné futbalové kluby.

Ak by v stredu postúpil cez dánsky FC Midtjylland do ligovej fázy Ligy majstrov, zinkasoval by približne 18 miliónov eur.

Okrem toho by si však polepšili aj ostatné slovenské kluby.

UEFA totiž posiela do národných futbalových zväzov solidárne platby. Ich cieľom je pomôcť klubom v najvyšších ligách v Európe, aby rozvíjali talent v mládežníckom veku alebo schému miestnej komunity.