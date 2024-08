Takú sériu Slovan nikdy nemal: Čaká nás zápas tridsaťročia na Slovensku, tvrdí eso

BRATISLAVA. V septembri by do Bratislavy mohol prísť anglický gigant Manchester City s Erlingom Haalandom, alebo Real Madrid, najslávnejší klub sveta, na čele s Kylianom Mbappé. Alebo iný svetový klub najvyššieho rangu.

Dlhé roky to vyzeralo ako sci-fi, ale teraz je to blízko. Slovan mieri do najvyššej futbalovej triedy. Musí však zvládnuť posledný krok.

V odvete play-off o Ligu majstrov v stredu (o 21.00 h, vysiela Nova Sport a Voyo) privíta FC Midtjylland. Prvý zápas skončil 1:1.