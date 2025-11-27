Weiss mladší je späť, na hrote Šporar. Zostava Slovana proti Vallecanu

Futbalisti Slovana Bratislava nastúpia v ligovej fáze Konferenčnej ligy na svoj štvrtý zápas. Na Tehelnom poli hostia španielsky klub Rayo Vallecano.
Koučovi Vladimírovi Weissovi chýba niekoľko opôr, v zostave absentujú Zuberu, Cruz či Tolič, hrať nebude ani krídelník Barseghjan.
Po suspendácii sa naopak vracia kapitán Vladimír Weiss mladší. Skončil mu kartový trest, ktorý mu disciplinárka udelila ešte v 3. predkole Ligy majstrov po zápase s Kajratom Almaty.
Belasí nastúpia v rozostavení 4-2-3-1. V bráne sa tradične predstaví Takáč, obrannú líniu vytvoria Blackman, Kashia, Bajrič a Wimmer.
Do stredu poľa vybehnú Pokorný a Ignatenko. V ofenzíve nastúpia, Marcelli Weiss a Mak, na hrote bude Šporar.
Duel ŠK Slovan Bratislava - Rayo Vallecano štartuje o 18.45 h a vysiela ho JOJ Plus. Textový online prenos si budete môcť pozrieť na Sportnet.sk.
Zostavy zápasu
Slovan Bratislava: Takáč - Blackman, Kašia, Bajrič, Wimmer - Pokorný, Ignatenko - Mak, Weiss, Marcelli - Šporar
Rayo Vallecano: Batalla - Balliu, Lejeune, Vertrouwd, Espino - Palazon, Ciss, Gumbou - De Frutos, Alemao, Perez