Weiss mladší je späť, na hrote Šporar. Zostava Slovana proti Vallecanu

Futbalisti Slovana Bratislava
Futbalisti Slovana Bratislava (Autor: Facebook/ŠK Slovan Bratislava)
27. nov 2025 o 17:48
Pozrite si zostavy zápasu ŠK Slovan Bratislava - Rayo Vallecano v ligovej fáze Konferenčnej ligy.

Futbalisti Slovana Bratislava nastúpia v ligovej fáze Konferenčnej ligy na svoj štvrtý zápas. Na Tehelnom poli hostia španielsky klub Rayo Vallecano.

Koučovi Vladimírovi Weissovi chýba niekoľko opôr, v zostave absentujú Zuberu, Cruz či Tolič, hrať nebude ani krídelník Barseghjan.

Po suspendácii sa naopak vracia kapitán Vladimír Weiss mladší. Skončil mu kartový trest, ktorý mu disciplinárka udelila ešte v 3. predkole Ligy majstrov po zápase s Kajratom Almaty.

Belasí nastúpia v rozostavení 4-2-3-1. V bráne sa tradične predstaví Takáč, obrannú líniu vytvoria Blackman, Kashia, Bajrič a Wimmer.

Do stredu poľa vybehnú Pokorný a Ignatenko. V ofenzíve nastúpia, Marcelli Weiss a Mak, na hrote bude Šporar.

Duel ŠK Slovan Bratislava - Rayo Vallecano štartuje o 18.45 h a vysiela ho JOJ Plus. Textový online prenos si budete môcť pozrieť na Sportnet.sk.

Zostavy zápasu

Slovan Bratislava: Takáč - Blackman, Kašia, Bajrič, Wimmer - Pokorný, Ignatenko - Mak, Weiss, Marcelli - Šporar

Rayo Vallecano: Batalla - Balliu, Lejeune, Vertrouwd, Espino - Palazon, Ciss, Gumbou - De Frutos, Alemao, Perez

Konferenčná liga - tabuľka ligovej fázy

Konferenčná liga

