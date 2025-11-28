Spor s lídrom zabral: Mali sme ostrú výmenu, dnes mal najlepšie čísla, tvrdil Weiss

Počas kariéry nazbieral momenty, ktoré sa v slovenskom futbale počítajú na zázraky. S provinčnou Petržalkou vyradil Celtic Glasgow a v Lige majstrov šokoval FC Porto na jeho vlastnom ihrisku. Ako tréner reprezentácie zrazil na kolená Taliansko. A v prvej ére na lavičke Slovana pokoril aj slávny AS Rím.
A vo štvrtok 27. novembra pribudol na zoznam ďalší skalp. Slovan Bratislava vo štvrtom zápase hlavnej fázy Konferenčnej ligy zdolal favorizované Rayo Vallecano 2:1.
„Zdolali sme fantastický tím, ktorý pred pár dňami uhral bezgólovú remízu s Realom Madrid. A my sme im dali dva góly. Aj z tejto strany sa treba na to pozrieť,“ vyhlásil tréner Vladimír Weiss.
Mal výbornú náladu. Čo uňho nebýva často.
Šli na 120 percent
„Dnes som spokojný aj sám so sebou,“ vtipkoval. Zároveň si rypol do kritikov.
„Niektorí nás už videli všelikde, mňa tiež. Ale sme tu.“
Weiss pripomenul, že Slovan išiel do duelu v momente, keď bol pod tlakom a bez formy.
„Vedeli sme, že sme nepodávali výkony, ako vieme. Som na hráčov hrdý, šli na 120 percent proti vynikajúcemu súperovi,“ opisoval tréner a upozornil na nevšednosť.
„Takýto zápas sa nedá hrať každý deň. Tak ako hrala reprezentácia proti Nemecku životný zápas, tak my sme hrali dnes veľký zápas,“ pokračoval.
Jedna vec mu však výrazne pokazila večer – zdravotný stav útočníka Andraža Šporara.
Budeme to musieť lepiť
„Má asi niečo vážnejšie s trieslom, takže to bude asi na dlhšie. Po polčase v kabíne plakal, bolo som z toho nešťastný aj ja,“ uviedol Weiss.
Situácia v útoku je zlá.
„Tam máme problém, Kucharevič je ešte stále zranený, len začne tento týždeň s tréningom. Andraž nám bude veľmi chýbať, budeme to musieť lepiť a uvidíme, čo uhráme. Únava na hráčoch a tlak je veľký a zápasov je veľmi veľa.“
Po chvíli sa však znovu vrátil k pozitívnemu dojmu z duelu.
VIDEO: Weiss st. po zápase
„Ďakujem všetkým za pekný večer. Dneska som mal po dlho dlhom čase radosť z futbalu. Všetci odohrali skvelý zápas. Jasné, boli tam aj chybičky, ale kvalita súpera je veľká,“ dodal.
Weiss zdôraznil, že mužstvo uspelo najmä chcením.
O 10 percent viac srdca
„Dali sme do toho srdce aj kvalitu. My sme dali možno do zápasu o 10 percent viac srdca a bojovnosti oproti tej kvalite, ktorú oni majú,“ vysvetlil.
Tréner Slovana sa pritom odvolal aj na dáta:
„Mali sme fantastické čísla, porovnateľné s hráčmi z Premier League.“
Rozhodujúci gól dal dvadsaťročný Alasana Yirajang, ktorého Weiss posledný víkend kritizoval.
„Cez týždeň som mu naložil. Má danosti, rýchlosť, ale títo ´blondiaci´ musia k futbalu pristupovať inak.“
Weiss sa počas hodnotenia pristavil aj pri jednotlivých hráčoch. Pochválil obrancu Cesasa Blackmana.
Syn s najlepšími číslami
„Má fantastické veci, ešte by mohol zlepšiť defenzívu,“ povedal.
Weiss vyzdvihol aj skúsených futbalistov – a medzi nimi aj svojho syna. Zase pripomínal, ako veľmi ho miluje.
VIDEO: Weiss st. o synovi
„Práve on mal dnes najlepšie čísla, čo sa týka trebárs šprintov a intenzity,“ pochválil ho.
Priznal však, že deň pred zápasom si to medzi sebou „vyriešili“.
„Na tréningu sme mali ostrú výmenu názorov. Možno to pomohlo. To sme ale my. Weissovci,“ pousmial sa.
Synova výkonnosť podľa neho zaslúži rešpekt. A to napriek tomu, že si pripísal vôbec prvý bod (prvú asistenciu) v sezóne.
Weiss: Bol to milé
„Povedzte mi, kto hrá ešte v jeho veku na krídle. Po tých útrapách a zraneniach, čo si prežil. Jasné, že už nerobí tie kľučky, čo robil, ale má už 36 rokov,“ dodal.
V Slovane to v posledných týždňoch vrelo. Fanúšikovia, najmä ultras, trénera kritizovali a vyzývali na rezignáciu. Weiss ich označil za „15-ročné deti“, čo vzbudilo silné reakcie.
A práve ultras sa k tomu vo štvrtok vrátili – vytiahli transparent:
„Takto fandí 200 pätnásťročných detí.“
Tréner to postrehol.
„Nie som slepý, iste, že som si ten transparent všimol,“ usmial sa po zápase.
„Natrápili sa s tým zrejme. Ďakujem pätnásťročným, šestnásťročným aj 60-ročným. Bolo to od nich milé,“ dodal.
Slovan čakajú v súťaži ešte dva zápasy. O dva týždne hrá na pôde KF Škendija a v poslednom kole privíta BK Häcken.