Slovan čaká zápas o všetko proti tímu z La Ligy. Šporar: Môže to byť dobrý večer

Futbalisti ŠK Slovan Bratislava sa vo štvrtok pokúsia o prvé body v ligovej fáze Konferenčnej ligy 2025/2026.
Vo štvrtok od 18.45 h čaká mužstvo trénera Vladimíra Weissa vo 4. kole konfrontácia s Rayom Vallecano, ktoré je bez prehry na 6. mieste tabuľky.
Ak chce slovenský šampión živiť šancu na postup z ligovej fázy, musí bodovať.
„Belasí“ sa na zápas naladili víťazne v ligovom zápase v Skalici po góle Andraža Šporara. Bol to už tretí zásah slovinského útočníka v uplynulých dvoch zápasoch v lige a dobrú formu by chcel potvrdiť aj vo štvrtok.
„S Vallecanom to bude úplne iný zápas. Budeme hrať doma, na top teréne a top štadióne. Myslím si a verím, že bude vypredané.
Cítim, že to môže byť dobrý večer pre slovanistov,“ citoval Šporara klubový web.
Rayo sa naopak v uplynulých dvoch dueloch La Ligy trápilo v ofenzíve, s Realom Madrid i Oviedom remizovalo 0:0.
ŠK Slovan Bratislava - Rayo Vallecano
Konferenčná liga - 4. kolo: štvrtok 27. november, 18:45
predpokladaná zostava Slovana: Takáč - Blackman, Kašia, Bajrič, Cruz - Ignatenko, Savvidis, Ibrahim - Barseghjan, Šporar, Marcelli
/rozhodcovia: Visser - Wyns, Nijssen (všetci Belg.)/
Toto mužstvo patrí medzi trojicu madridských tímov pôsobiacich v španielskej najvyššej súťaži, avšak je v tieni veľkoklubov Realu i Atletica.
Vallecano vzniklo v roku 1924 a vlani sa iba druhýkrát v klubovej histórii prebojovalo do niektorého z európskych pohárov. V tomto ročníku KL má na konte 7 gólov, postarali sa o to šiesti strelci.
Viac ako jeden gól dal iba Alvaro Garcia Rivera, španielsky stredopoliar, ktorý vo Vallecane pôsobí ôsmu sezónu. Ten sa trikrát presadil aj v play off proti Nemanu Grodno a s piatimi gólmi je najlepším strelcom tímu v súťaži.
Slovan potrebuje proti ôsmemu tímu vlaňajšej sezóny španielskej najvyššej súťaže opäť aj pomoc divákov, Tehelné pole by malo byť zaplnené. „Cítim sa znovu nabitý energiou na štvrtok.
Bude to silný súper z La Ligy a náročný zápas. Dáme do toho všetko a verím, že tu doma na Tehelnom poli a s našimi fanúšikmi môžeme niečo dosiahnuť. Ak chceme mať ešte šancu na postup z ligovej fázy, potrebujeme bodovať, to je jasné.
Pôjdeme za čo najlepším výsledkom. Mám navyše pocit, že s takýmito súpermi z top líg sme schopní vydať zo seba ešte niečo viac. Vypne nás to maximálnej koncentrácii. Aj preto verím, že môžeme zažiť ďalší z veľkých európskych večerov na našom štadióne.
A veľmi nám môže pomôcť vaša podpora,“ odkázal fanúšikom Cesar Blackman na klubovom webe.
Proti tímom zo Španielska sa slovenský majster stretol v európskych súťažiach deväťkrát. Zvíťazil len raz, ale triumf 3:2 vo finále Pohára víťazov pohárov v máji 1969 nad FC Barcelona je doteraz najvýznamnejším úspechom slovenského tímu na medzinárodnom poli.
Dvakrát slovanisti remizovali, v roku 1972 v pohári UEFA s Las Palmas 2:2 a v októbri 1991 v rovnakej súťaži s Realom Madrid na jeho pôde 1:1.
Prehry si pripísali s Las Palmas 0:1, s Realom 1:2, dvakrát zhodne 1:2 v roku 2011 s Bilbaom v Európskej lige a vlani v ligovej fáze Ligy majstrov nestačil na Gironu 0:2 a Atletico Madrid 1:3.