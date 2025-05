Slovan začne letnú prípravu v Rakúsku, čaká ho aj atraktívny súboj v Prahe

Počas nej odohrá viaceré zaujímavé prípravné duely, rezonuje najmä konfrontácia v Prahe so Spartou a doma s Wislou Krakov.

Zverenci Vladimíra Weissa st. sa od 16. do 26. júna budú pripravovať v rakúskom Windischgarstene, keďže ich štadión na Tehelnom poli bude vyťažený pre ME vo futbale do 21 rokov.

V piatok 20. júna sa o 17.00 stretnú s SV Ried, ktorý sa opäť prebojoval do najvyššej rakúskej súťaže.