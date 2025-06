Slovan predstavil novú posilu, no špekulácie sa nepotvrdili. Slováka viedol aj tréner Realu

Na sociálnych sieťach sa šírili špekulácie, že by sa na Tehelné pole mohol vrátiť niekdajší líder defenzívy Myenty Abena, ktorý v Slovane nosil 14-ku, no správy o reprezentantovi Surinami neboli pravdivé.

Bol kapitánom reprezentácie

Pokorný je odchovancom AS Trenčín, no ako tínedžer odišiel do Rakúska.

V roku 2019 bol kmeňovým hráčom RB Salzburg, ale spoluhráčom Erlinga Haalanda nebol ani raz, keďže rakúsky klub ho poslal na viacero hosťovaní.

Sezónu 2021/2022 odohral za B-tím Realu Sociedad, kde ho viedol aktuálny tréner Realu Madrid Xabi Alonso. Po hosťovaní v Maďarsku ho klub predal do Slasku Vroclav, kde mu po sezóne vypršal kontrakt.