Slávny Uhrín vydržal v Slovane 69 dní, aj BMW mu ukradli

Bol to posledný zápas Slovana v Lige majstrov na starom Tehelnom poli. V rámci tretieho predkola slovenský majster privítal Olympiakos Pireus.

Do Slovana však prišiel už ako tréner za zenitom, ktorý sa vrátil z dôchodku. Mal vtedy šesťdesiatšesť. Bol to prvý tréner v ére majiteľa Ivana Kmotríka.

Slovan aj dnes doháňa hendikep

Späť do prítomnosti. Kmotrík je stále majiteľom klubu a opäť pred sezónou angažoval trénera s veľkým menom, tentoraz Vladimíra Weissa.

A Slovan vo štvrtok opäť doma privíta Olympiakos Pireus. V rámci odvety play off Európskej ligy musí doháňať hendikep z prvého zápasu 0:3.

„Verím mužstvu, že to môžeme dokázať. Zažili sme už pár zázrakov v Slovane či reprezentácii," vyhlásil tréner Weiss.

S národným tímom vyradil z MS 2010 Taliansko. So Slovanom ponížil AS Rím, s Petržalkou sa dostal až do Ligy majstrov.

„V Berne sme dali dva góly, zahodili penaltu a dve príležitosti. Prečo by sme zajtra nemohli mať taktiež päť šancí? Musíme využiť každú pološancu,” vravel Weiss a už po niekoľký raz spomenul náročný program.