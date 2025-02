Michalovce prvýkrát bodovali na Slovane. Také zápasy bývajú, zhodnotil Weiss

Slovan vstupoval do stretnutia ako jasný favorit s 24 výhrami a žiadnou prehrou z 30 vzájomných duelov.

Michalovce mali za sebou mentálne náročný zápas s Podbrezovou, nad ktorou viedli 2:1, no v nadstavenom čase inkasovali z penalty. Z duelu tak získali len bod a skomplikovali si cestu do skupiny o titul.

V sobotu sa v úvodnom dejstve hralo v podstate len pred ich bránkou, Slovan vyslal 17 striel a z toho tri do priestoru troch žrdí.

"Šance boli, ale nepremenili sme ich. Keď nepremeníte šance, nemôžte dať gól. Z toho pohľadu sme neboli dosť hladní a dôslední. V hlave niekedy neodstránite pocit, že vyhráte a ste najlepší. Keď do toho nedáme úplnú koncentráciu a kvalitu, ktorú nesporne máme a podceníme situáciu, ten gól nedáme.

Také zápasy bývajú, ani som nezvyšoval hlas, už je to minulosť a nemá to zmysel. Treba si to v pokoji pozrieť a zanalyzovať," zhodnotil tréner domácich Vladimír Weiss starší.

VIDEO: Zostrih zápasu Slovan Bratislava - Michalovce v Niké lige