Slovan chce šetriť sily na Ligu majstrov, na zápas v Michalovciach cestuje lietadlom

„Zvažovali sme rôzne alternatívy, ako ušetriť hráčom šesťhodinové cestovanie. Nakoniec nám aj ekonomicky najoptimálnejšie vyšiel letecký presun v deň zápasu. Poletíme do Košíc, presunieme sa do Michaloviec, kde bude priestor na krátky oddych.

Priblížil tiež aktuálny zdravotný stav tímu. „Je vcelku dobrý. Lukáš Pauschek sa v pohári vrátil do hry. Vyzeral dobre, budeme mu postupne dávkovať záťaž. Juraj Kucka je po operácii, bez komplikácií, z čoho sa tešíme. Ak by sa naplnil scenár o návrate za tri-štyri týždne, boli by sme radi. V strede ho však, samozrejme, teraz musíme nahradiť.“

Slovan a Michalovce dosiaľ odohrali 23 ligových zápasov. Bilancia je z pohľadu Bratislavčanov suverénna - 20 víťazstiev, tri remízy a žiadna prehra pri skóre 64:17. Duel v Michalovciach sa hrá v piatok od 20.00 h.

Tabuľka Niké ligy