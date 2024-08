ONLINE: ŠK Slovan Bratislava - FC Košice dnes, Niké liga LIVE (4. kolo)

Úvodné zostavy: ŠK Slovan Bratislava: Ma. Trnovský – Medveděv, Bajrić, Voet, Vojtko – Savvidis, Szöke – Barseghjan, Weiss, Marcelli – Mak. Náhradníci: Do. Takáč – Blackman, Kašia, Kucka, Mustafič, Strelec, Wimmer, Zuberu, Tolić. Tréner: Vladimír Weiss st. FC KOŠICE: Šípoš – Kružliak, Krivák (C), Gorosito – Fabiš, Zsigmund, M. Faško, Gallovič, Bokros – Medved, Niarchos. Náhradníci: Kira – dos Santos, Innocenti, Jakubko, Magda, Miljanić, Sovič, Da. Takáč, Varga. Tréner: Gergely Geri Rozhodca: Marhefka – Hrmo, Jánošík.

