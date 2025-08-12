Belasí sa bijú o postup. Kde sledovať zápas Slovan Bratislava - Kajrat Almaty? (TV program)

BRATISLAVA. Futbalisti Slovana Bratislava majú pred sebou očakávanú odvetu, ktorá ich môže poslať do play-off Ligy majstrov.
V druhom zápase 3. predkola európskej klubovej súťaže číslo jeden doma hostia Kajrat Almaty z Kazachstanu, ktorý disponuje jednogólovým náskokom z úvodného duelu.
Ak sa Slovanu podarí postúpiť, má istotu účasti minimálne v ligovej fáze Európskej ligy. V play-off by sa v prípade postupu stretol so škótskym Celticom.
Stretnutie na Tehelnom sa začína o 20:15 h a vysielať ho bude naživo stanica STVR Šport či streamovacia platforma Voyo.
V akcii bude aj český zástupca Viktoria Plzeň, ktorá od 19:00 h nastúpi doma proti Glasgowu Rangers. Škótsky klub vyhral prvý zápas hladko 3:0, odvetu bude vysielať Nova Sport 3.
Priestor dostanú aj súboje Club Brugge SV - FC Salzburg (19:30) a Ferencvárosi TC - FC Ludogorets 1945 (20:15). Odvysiela ich stanica Arena Sport 1, respektíve Arena Sport 2.
Duel FK Kajrat Almaty - ŠK Slovan Bratislava môžete sledovať aj na portáli Sportnet.sk ako textový online prenos.