Prekvapenie v bránke a Barseghjan v základe. Zostava Slovana proti Häckenu

Tigran Barseghjan.
Tigran Barseghjan. (Autor: Facebook / ŠK Slovan Bratislava)
18. dec 2025 o 19:58
Pozrite si zostavy zápasu ŠK Slovan Bratislava - BK Häcken v ligovej fáze Konferenčnej ligy.

Futbalisti Slovana Bratislava nastúpia v ligovej fáze Konferenčnej ligy na svoj šiesty a posledný zápas. Na Tehelnom poli privítajú švédského súpera BK Häcken.

Tigran Barseghjan sa prvýkrát po zranení slabín dostane na ihrisko už v základnej jedenástke.

Belasí nastúpia v rozostavení 3-4-3. V bráne sa netradične predstaví Martin Trnovský, obrannú líniu vytvoria Kenan Bajrič, Guram Kašia a Kevin Wimmer.

Do stredu poľa vybehnú Cesar Blackman, Kyriakos Savvidis, Danylo Ignatenko a Sando Cruz. V ofenzíve nastúpia Barseghjan, Marko Tolič a Nino Marcelli.

Duel ŠK Slovan Bratislava - BK Häcken štartuje o 21.00 h a vysiela ho JOJ Šport. Textový online prenos si budete môcť pozrieť na Sportnet.sk.

Zostavy zápasu

Slovan Bratislava: Trnovský - Bajrič, Kašia, Wimmer - Blackman, Savvidis, Ignatenko, Sando Cruz - Barseghjan, Tolič, Marcelli

Häcken: Linde - Lindberg, Hammar, Helander, Ludqvist - Gustafson, Andersen - Rygaard - Layouni, Dembe, Svanbäck

Konferenčná liga - tabuľka ligovej fázy

Konferenčná liga

    Prekvapenie v bránke a Barseghjan v základe. Zostava Slovana proti Häckenu
    dnes 19:58
