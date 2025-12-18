Prekvapenie v bránke a Barseghjan v základe. Zostava Slovana proti Häckenu

Futbalisti Slovana Bratislava nastúpia v ligovej fáze Konferenčnej ligy na svoj šiesty a posledný zápas. Na Tehelnom poli privítajú švédského súpera BK Häcken.
- ONLINE: ŠK Slovan Bratislava - BK Häcken dnes, Konferenčná liga LIVE (6. kolo)
- Program a výsledky Slovana Bratislava v Konferenčnej lige
Tigran Barseghjan sa prvýkrát po zranení slabín dostane na ihrisko už v základnej jedenástke.
Belasí nastúpia v rozostavení 3-4-3. V bráne sa netradične predstaví Martin Trnovský, obrannú líniu vytvoria Kenan Bajrič, Guram Kašia a Kevin Wimmer.
Do stredu poľa vybehnú Cesar Blackman, Kyriakos Savvidis, Danylo Ignatenko a Sando Cruz. V ofenzíve nastúpia Barseghjan, Marko Tolič a Nino Marcelli.
Duel ŠK Slovan Bratislava - BK Häcken štartuje o 21.00 h a vysiela ho JOJ Šport. Textový online prenos si budete môcť pozrieť na Sportnet.sk.
Zostavy zápasu
Slovan Bratislava: Trnovský - Bajrič, Kašia, Wimmer - Blackman, Savvidis, Ignatenko, Sando Cruz - Barseghjan, Tolič, Marcelli
Häcken: Linde - Lindberg, Hammar, Helander, Ludqvist - Gustafson, Andersen - Rygaard - Layouni, Dembe, Svanbäck