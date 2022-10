Futbalisti Slovana Bratislava privítajú na Tehelnom poli v rámci 4. hracieho dňa Európskej konferenčnej ligy švajčiarsky tím FC Bazilej. Úvodný výkop je naplánovaný na 18:45.



Situácia v tabuľke je nasledovná. Prvá Bazilej má na konte šesť bodov, Pjunik ich má rovnako, nachádza sa na druhom mieste. Tretí je Slovan so štyrmi bodmi, na poslednej štvrtej priečke sa nachádza Žalgiris, ktorý doposiaľ získal jeden bod.



Belasí pred týždňom uspeli v Bazileji, po góloch Pauscheka a Čavriča ešte z prvého polčasu zvíťazili 2:0.



Zo zdravotných dôvodov nebude dnes belasým k dispozícii Zmrhal, naopak vracajú sa Ramírez a Green.



Slová Vladimíra Weissa st. k dnešnému zápasu: „Čaká nás ťažký zápas so súperom, u ktorého sme vyhrali, s čím nikto nepočítal. Chceme bodovať, čiže uhrať minimálne bod, aby sme mali šancu v ďalších dvoch zápasoch. Myslím si, že skupina bude otvorená až do posledného zápasu. V Bazileji sme hrali dobre, boli tam aj chybičky, ktoré musíme odstrániť, keďže súper nehral tak dobre ako vie. Bazilej má však dobré mužstvo s dobrým trénerom, momentálne sa im nedarí tak ako si predstavujú, no prídu odhodlaní a musia bodovať, ak chcú vyhrať skupinu. Nám matematika taktiež velí bodovať. Urobíme všetko pre dobrý výsledok.“