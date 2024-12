Weiss bol za stavu 0:1 trochu nervózny. Jeho slová cez prestávku sa napokon potvrdili

„Tešíme sa, že sme tento zápas zvládli. V prvej minúte sme sa mohli ujať vedenia, v tretej sme prehrávali... Aj to sme niekedy my pri nedostatočnom dôraze či nepozornosti. Dnes sme mali desať gólových šancí. Len Nino Marcelli mohol dať v prvom polčase tri góly. Za druhý polčas sme si vyhrať zaslúžili,“ povedal tréner Slovana Vladimír Weiss podľa oficiálneho klubového webu.

„Boli sme lepší, aj keď otočiť zápas nebýva niekedy jednoduché. Za stavu 0:1 som bol trošku nervózny, po prestávke som chcel striedať. Nechali sme to však bez zmeny. Hráčom som povedal, že majú desať minút, aby otočili priebeh, a že určite dáme dva-tri góly, čo sa, našťastie, potvrdilo,“ dodal Weiss.

Kým slovanisti figurujú v tabuľke na najvyššom stupienku, Banskobystričanom patrí 8. priečka a ešte budú musieť zabrať, aby poskočili do hornej šestky.

„Myslím si, že sme do zápasu vstúpili dobre. Dali sme gól, po brejku a Pišojovej strele sme mohli zvýšiť na 2:0. Musíme si však triezvo vyhodnotiť, že Slovan tam mal tri-štyri veľké príležitosti. Mrzí ma, že sme neustáli úvod druhého polčasu, a najviac to, že sme dvakrát inkasovali po tom, ako sme mali loptu na kopačke. Hodnotím to ako zaslúžené víťazstvo domácich, ktorí mali viac šancí, a celkovo boli lepším tímom,“ skonštatoval tréner Banskej Bystrice Marek Bažík.