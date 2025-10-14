Slovan nedokázal nadviazať na predchádzajúce víťazstvá. Nad jeho sily bola Považská Bystrica

MONACObet liga - 8. kolo, dohrávka
Slovan B - Považská Bystrica 2:4 (1:2)
Góly: 36. Murko, 87. Maroš (z 11 m) - 6. a 73. Božik, 17. Tancík, 90.+2 Boris
Rozhodcovia: Kubica - Tokoš, Lenický
ŽK: Habodasz, Marušin - Zemko, Cisár
Divákov: 70
Zostavy a štatistiky zo zápasu nájdete na tomto odkaze >>>
BRATISLAVA. Futbalisti MŠK Považská Bystrica vyhrali v dohrávke 8. kola MONACObet ligy na ihrisku B-tímu Slovana Bratislava 4:2. Dvoma gólmi sa na výhre hostí podieľal Rudolf Božik.
Považská Bystrica sa v tabuľke sa posunula so 16 bodmi na ôsme miesto, o bod pred svojho súpera, ktorému patrí deviata priečka.
Tabuľka MONACObet ligy
Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
MFK Dukla Banská BystricaMFK Dukla Banská Bystrica
12
9
3
0
28:9
30
V
R
V
V
V
2
FC ViOn Zlaté Moravce - VrábleFC ViOn Zlaté Moravce - Vráble
12
6
4
2
29:21
22
P
V
R
V
V
3
MFK Tatran Liptovský MikulášMFK Tatran Liptovský Mikuláš
12
6
3
3
22:17
21
R
V
P
P
V
4
FK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná ŽdaňaFK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa
12
5
3
4
22:16
18
V
R
V
P
P
5
FC PetržalkaFC Petržalka
12
5
3
4
17:12
18
P
P
P
V
V
6
FK Inter BratislavaFK Inter Bratislava
12
5
3
4
13:11
18
V
R
P
V
P
7
MŠK Považská BystricaMŠK Považská Bystrica
12
4
4
4
16:18
16
V
V
R
R
V
8
MFK ZvolenMFK Zvolen
11
4
4
3
16:14
16
P
P
V
P
R
9
ŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbal
12
4
3
5
14:17
15
P
V
V
P
R
10
OFK Dynamo MalženiceOFK Dynamo Malženice
11
4
2
5
19:19
14
R
V
P
V
P
11
MŠK ŽilinaMŠK Žilina
12
4
2
6
16:23
14
P
R
V
P
P
12
Stará Ľubovňa Redfox Football ClubStará Ľubovňa Redfox Football Club
12
3
4
5
13:17
13
R
P
P
P
R
13
OFK Baník Lehota pod VtáčnikomOFK Baník Lehota pod Vtáčnikom
12
4
1
7
17:24
13
V
V
P
V
R
14
FC ŠTK 1914 ŠamorínFC ŠTK 1914 Šamorín
12
3
3
6
17:22
12
P
P
R
P
V
15
Slávia TU KošiceSlávia TU Košice
12
2
5
5
18:25
11
P
R
R
V
R
16
MŠK PúchovMŠK Púchov
12
2
3
7
13:25
9
P
R
V
P
P
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body