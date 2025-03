Nemci odolali náporu Talianov a v septembri prídu na Slovensko

Rozhodla o tom odveta štvrťfinále play off Ligy národov, v ktorej Nemci remizovali doma s Talianmi 3:3. Keďže v prvom zápase vyhrali 2:1, postúpili ďalej a v kvalifikácii MS 2026 budú súčasťou I-skupiny so Slovenskom, Severným Írskom a Luxemburskom.

Kvalifikácia MS 2026 sa začala tento týždeň, ale tímy, ktoré boli zainteresované do baráže play off Ligy národov, sa do nej zapoja až v septembri. Po zápase proti Nemcom nastúpia Slováci v Luxembursku, potom v Severnom Írsku, v odvetnej časti hrajú postupne doma proti Luxembursku, Severnému Írsku a kvalifikáciu zakončia v Nemecku.