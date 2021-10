Slováci ovládli Česko. Jeden však porušil zásadu číslo jeden

„Nie som žiadny hrdina. Ani neviem, či som oporou tímu. Ale teší ma, že dostávam šancu a mám trénerovu dôveru. A to aj od celého klubu,“ vravel pre české média po zápase so Slaviou.

Vlani takmer nič neodohral

Dvadsaťpäťročný Haraslín je odchovancom bratislavského Lamača aj Slovana. Z neho v roku 2013 prestúpil do Parmy. V Taliansku od šestnástich vyrastal.

Šikovný stredopoliar patril aj medzi ústredné postavy reprezentácie do 17 rokov, ktorá v roku 2013 postúpila do semifinále ME, a potom na majstrovstvách sveta sa v tej istej kategórii prebojovala až do osemfinále.

V roku 2017 si zahral aj na majstrovstvách Európy do 21 rokov. Uplynulé leto si vyskúšal aj seniorské majstrovstvá Európy.

Skúsený krídelník pritom vlani neodohral dobrú sezónu, aspoň čo sa týka klubovej scény. V prestížnej Serii A toho odohral veľmi málo. Mal zdravotné problémy, prekonal covid.

Chýbala mu stabilná výkonnosť.