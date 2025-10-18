Ak nevyhráme, vyvolá to otázky o mojej schopnosti viesť tím, hovorí Slot pred derby

Tréner Liverpoolu Arne Slot. (Autor: TASR/AP)
SITA|18. okt 2025 o 13:57
O prežitie po slabom štarte sezóny bojuje aj tréner Manchestru United.

LIVERPOOL. Tréner Arne Slot z anglického futbalového klubu FC Liverpool čelí výzve nájsť riešenia po troch prehrách v rade, pričom nedeľňajší zápas v Premier League proti Manchestru United je pre neho kľúčový.

Pre súpera je tento duel ešte dôležitejší, keďže tím pod vedením kouča Rúbena Amorima stále čaká na prvé dve víťazstvá v rade a je pod veľkým tlakom.

Slot minulú sezónu viedol "The Reds" k titulu s rekordným náskokom a klub investoval takmer 450 miliónov libier do nových hráčov, vrátane rekordných prestupov Alexandra Isaka a Floriana Wirtza.

Napriek tomu sa títo hráči zatiaľ v Premier League nepresadili a Liverpool zažíva pokles formy, ktorý vyvrcholil prehrami s Crystal Palace, Galatasarayom Istanbul a FC Chelsea.

"Sme len bod za Arsenalom a stále je dosť času na nápravu. Predĺženie série United bez výhry na Anfielde by bolo pre nás veľkým povzbudením, no ak nevyhráme, vyvolá to otázky o mojej schopnosti viesť tím," povedal Slot.

Amorim pred medzinárodnou prestávkou získal krátkodobú nádej po výhre nad Sunderlandom, no United sú po siedmich zápasoch na 10. mieste s troma prehrami a sklamaním z vypadnutia z Ligového pohára proti Grimsby.

Napriek investíciám do útoku za 200 miliónov libier zatiaľ tím neukázal výrazný progres.

"Vieme, že k prepusteniu trénera príde, skôr či neskôr. Nevidím, že by sa situácia zlepšila," povedal bývalý hráč United Nicky Butt.

