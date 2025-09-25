Projekt Niké liga pomáha je späť. Podporí Slobodu zvierat

Futbal, emócie, nadšenie a pomoc tým, ktorí to najviac potrebujú. Projekt Niké liga pomáha sa vracia. Za sebou má úspešný prvý úspešný ročník. Fond pre budúcnosť Športu Niké podporil prostredníctvom výkonu hráčov na ihrisku štyri subjekty – každý po 20-tisíc eur.
Teraz sa zameria na návštevnosť na tribúnach. Za každého fanúšika, ktorý zavíta na 8.kolo Niké ligy poputuje 50 centov združeniu Sloboda zvierat.
Vernosť pomôže Slobode zvierat
Aktuálne 8. kolo Niké ligy je zamerané na vernosť. Kluby potrebujú verných fanúšikov, ktorí pri nich stoja pri výhrach i prehrách. Sú dvanástym hráčom a svojou podporou pomáhajú svojim miláčikom na trávniku.
Komu vyzbieraná suma poputuje? Združenie Sloboda zvierat je najväčšia organizácia na ochranu zvierat na Slovensku, ktorá už viac ako 30 rokov pomáha opusteným, týraným a nechceným zvieratám. Prevádzkuje útulky, kde poskytuje zvieratám bezpečie, veterinárnu starostlivosť a hľadá im nové domovy. Okrem priamej pomoci sa venuje aj osvetovej činnosti – vzdeláva verejnosť o zodpovednom prístupe k zvieratám, propaguje kastračné programy a zasahuje pri prípadoch týrania.
Každý z hráčov nastúpi s kapitánskou páskou symbolizujúcou projekt Niké liga pomáha. Navyše sa chystajú aj aktivity na všetkých štadiónoch, kde môžu fanúšikovia prinášať granule, či hračky pre psíkov.
„Som rád, že Niké liga bude pomáhať aj v novom ročníku. Za každého fanúšika, ktorý sa zúčastní zápasu Niké ligy, poputuje z nášho Fondu pre budúcnosť športu čiastka na konto Slobody zvierat. Verím, že finančným príspevkom, ktorý bude vďaka fanúšikom poriadne tučný, uľahčíme život týraným zvieratám, ku ktorým sa mnohí z nás nesprávajú práve najlepšie. A keď takto zmiernime utrpenie čo najväčšiemu počtu psíkov, bude to naše najväčšie víťazstvo,“ podporil tento projekt Roman Berger, generálny riaditeľ Niké.
VIDEO: Projekt Niké liga pomáha
Až 80-tisíc na dobrú vec
Projekt Niké liga pomáha má za sebou prvý úspešný ročník. Fond pre budúcnosť Športu Niké podporil prostredníctvom výkonu hráčov na ihrisku štyri subjekty. Celý projekt odštartoval ešte pred Vianocami a vďaka gólom v 18. kole bol podporený Klub Detskej Nádeje. Toto združenie spája všetkých, ktorí chcú prispieť k skvalitneniu, spríjemneniu a uľahčeniu života dlhodobo hospitalizovaných alebo znevýhodnených detí. Nasledovalo kolo smerované na zákroky brankárov.
Nadstavba Niké ligy odštartovala pomocou združeniu Amazonky. To pomáha ženám v boji s rakovinou prsníka. Úvodné aprílové kolo podporovalo tvorivosť. Zamerané bolo na autové vhadzovania a podporu organizácie SPOSA, ktorá sa venuje ľuďom s poruchou autistického spektra. Záver sezóny priniesol pomoc Špeciálnym olympiádam Slovensko vďaka nabehaným kilometrom. Každá organizácia získala šek v hodnote 20-tisíc eur. Celkovo sa teda na dobrú vec rozdalo 80-tisíc eur!