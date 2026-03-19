Derby pražských S má dohru. Disciplinárna komisia uložila tvrdé tresty

Český klub Slavia Praha dostal od disciplinárnej komisie Ligovej futbalovej asociácie po pražskom ligovom derby súhrnnú pokutu štvrť milióna korún.
Klub z Edenu pyká za výtržnosti fanúšikov a za to, že nezabránil fyzickému napadnutiu sparťanského útočníka Jána Kuchtu v útrobách štadióna od domáceho fyzioterapeuta Daniela Bergera. Sparťania zasa musia zaplatiť 150 tisíc korún.
Berger cez polčasovú prestávku šlágra 25. ligového kola počas strkanice v útrobách štadióna kopol Kuchtu do stehna.
Domáceho fyzioterapeuta disciplinárna komisia potrestať nemohla, pretože nie je členom FAČR. Predseda predstavenstva Slavie Jaroslav Tvrdík označil Bergerovo správanie za skrat.
Zároveň tvrdí, že Kuchta, ktorý v minulosti pôsobil v Edene a nemá s „červenobielymi" ideálne vzťahy, incident vyprovokoval tým, že vulgárne nadával domácim hráčom a pľul okolo seba.
Sparta to odmietla. Slavia pre denník Blesk uviedla, že Bergera potrestala pokutou 50-tisíc korún a mesačným zákazom činnosti.
Klub z Edenu, ktorého hráči v derby zvíťazili 3:1, pyká aj za prehrešky fanúšikov. Priaznivci Slavie sa pri šlágri s rivalom nevyvarovali výtržnosti, používali pyrotechniku a vhadzovali predmety na ihrisko.
Podobných previnení sa dopustili aj sparťanskí fanúšikovia, ktorí navyše zničili zariadenie štadióna.
Trest dostal aj slovenský brankár v službách Bohemians 1905 Tomáš Frühwald. Za vylúčenie dostal najnižší možný trest na jedno súťažné stretnutie.