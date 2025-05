Pražské derby rozhodol kontroverzný gól. Friis: Šialené. Bola to krádež

PRAHA. Pražské futbalové derby opäť vzplanulo vášne. O triumfe Slavie nad najväčším rivalom Spartou 2:1 rozhodol kontroverzný gól Oscara Dorleyho v závere zápasu a zatiaľ čo tréner „zošívaných“ Jindřich Trpišovský sa k verdiktu rozhodcov vyjadrovať nechcel, jeho náprotivok Lars Friis neskrýval hnev. Už istý český majster to mal v Edene rozbehnuté dobre, v 9. minúte ho poslal do vedenia Tomáš Chorý. Po zmene strán vyrovnal Albion Rrahmani a zdalo sa, že zápas sa skončí deľbou bodov.

V 87. minúte však prišiel prudký center Libérijčana Divinea Teaha a krkolomne zakončoval jeho krajan Dorley. Situáciu potom niekoľko minút preskúmaval systém VAR, keďže hráči Sparty avizovali ruku. Zásah napokon platil.

„Zatiaľ som tú situáciu videl len naživo. Viem, že sa to skúmalo dlho. Rozhodcovia mi hovorili, že sa riešil ofsajd a potom aj spôsob dosiahnutia gólu. Ani jednu z tých vecí som ale nevidel. Navyše prišlo nariadenie, že sa nesmieme vyjadrovať k výrokom rozhodcov, takže to úplne nechcem hodnotiť. Sú tam dosť tvrdé tresty – od finančných až po zákaz činnosti,“ uviedol na pozápasovej tlačovej konferencii Trpišovský. VIDEO: Zostrih zápasu Slavia Praha - Sparta Praha

Friis si však servítku pred ústa nedával. „Bez debaty to bola hra rukou. Šialené, rozhodcovská komisia by sa mala prebrať. Máme VAR, môžeme si pomôcť. Toto je nedostatočné. Každý v kabíne vie, že to bola krádež. Je to stále dookola,“ povedal dánsky kouč nahnevane.

Gól sa nezdal ani Jaroslavovi Zelenému. „Z ihriska som sa prikláňal k tomu, že to bolo skôr rameno. Pozrel som si video. Rozhodcovia asi mali nejaké lepšie zábery, kde to potvrdili ako regulárny gól, ale čo som videl ja, tak to tak nebolo,“ citoval sparťanského obrancu portál sport.cz. Je to unikátne Slavia víťazstvom potvrdila už beztak úspešnú sezónu. Dvadsiatym domácim triumfom v rade dorovnala rekord Sparty z prelomu tisícročia. „V hre bol tento rekord a nebudem skrývať, že aj méta najvyššieho počtu bodov je pre nás lákavá. Je to unikátne a nejakým spôsobom sme sa o tom bavili. Príprava ale prebiehala štandardne,“ konštatoval Trpišovský. „Neviem, či sme z toho cítili nejakú nervozitu. Možno zo Sparty, čo je samozrejmé. Na ihrisku aj tak zabudnete, že hráte o rekord. Potrebujete zápas zvládnuť za tri body,“ dodal Chorý, ktorý si pripísal 14. gól v súťaži.

Komplikácie Sparty Sparta si prehrou skomplikovala boj o účasť v európskych pohárových súťažiach. Po sérii troch prehier jej patrí štvrtá priečka a pred rozbehnutým Jabloncom má len dvojbodový náskok. „Nikto nie je šťastný, keď prehráva. To isté, keď ide o tretiu prehru v rade. Hovorím však, že nikto z mojich hráčov po zápase nebol ticho. Každý to videl a každý vie, že išlo o krádež. Naša odpoveď musí byť taká, že hnev pretavíme na niečo pozitívne v ďalšom zápase,“ avizoval Friis.

Pohár vykúpením Dánsky kouč po prvom polčase stiahol slovenského krídelníka Lukáša Haraslína, ktorého chce šetriť na nadchádzajúce finále Českého pohára proti Olomoucu. „Bol nakopnutý a nechceli sme nič riskovať. Očakávam, že v stredu bude stopercentne nachystaný,“ uviedol tréner Práve pohárová súťaž má byť podľa Zeleného pre tím vykúpením. „Už nemôžeme kompletne zachrániť sezónu, na to sme postrácali dosť bodov. Stratili sme miesto v tabuľke, ale ešte to ide čiastočne zachrániť vyhraným pohárom. To je náš cieľ. Je to naša brána do Európy. Keby sa nám to nepodarilo, tak každý zabudne, že sme sa po toľkých rokoch dostali do Ligy majstrov, čo by bola škoda. Všetka sústredenosť teda smeruje k strede,“ uzavrel 32-ročný obranca.

