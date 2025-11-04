Mladíci Slavie si z Arsenalu v Lige majstrov urobili trhací kalendár. Strelili päť gólov

PRAHA. Futbalisti Slavie Praha do 19 rokov vo štvrtom kole mládežníckej Ligy majstrov rozdrvili doma Arsenal 5:1.
V úvode si dal v Radotíne vlastný gól Ceadach O 'Neill, ďalšie bránky Pražanov potom zaznamenali Bartosz Szywala, Jakub Kolísek, Mubarak Suleiman a Matej Kotrba.
Červenobieli v súťaži, ktorá je mládežníckou obdobou Ligy majstrov, napravili predchádzajúcu prehru v Bergame a tretíkrát zo štyroch kôl bodovali.
Mladí slávisti v súboji s Arsenalom potvrdili úlohu miernych favoritov. Už v 32. minúte viedli 3:0, súper im k tomu pomohol jedným vlastným gólom.
V 60. minúte O 'Neill zamieril tentoraz do správnej bránky a znížil, v nadstavení ale Pražania pridali ďalšie dve trefy, z toho jednu z penalty.
Ligová fáza mládežníckej Ligy majstrov kopíruje seniorskú súťaž. Hrá sa tiež novým systémom s 36 klubmi v jednej tabuľke, na rozdiel od prestížnej súťaže pre A-tímy má len šesť namiesto ôsmich kôl. Do vyraďovacej fázy postúpi 22 celkov.
Červenobieli majú na konte sedem bodov za dve výhry a jednu remízu a v neúplnej tabuľke sú siedmi.
Mladíci Arsenalu potvrdili výsledkové trápenie a tiež vo štvrtom stretnutí súťaže utrpeli porážku. Ďalší zápas odohrajú Pražania 25. novembra doma proti Bilbau.
Youth League sa v tejto sezóne zúčastňuje aj Ostrava, dorastenecký český šampión vstúpil do druhej vetvy súťaže - majstrovskej časti.
Mladíci Baníku v stredu odohrajú v Belehrade vonkajšiu odvetu s Crvenou zvezdou, úvodný duel sa skončil bez gólov. České maximum v Youth League drží Příbram, ktorá v sezóne 2015/16 došla do osemfinále.