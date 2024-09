Ľudia pálili šály a permanentky. Rival Celticu pred rokmi porušil nepísané pravidlo

Miestni fanúšikovia sú po celom svete známi svojou lojálnosťou a oduševnením. Svojich obľúbencov podporujú na sto percent, no nájdu sa aj zápasy, v ktorých ešte pridajú nejaké percentá navyše.

VIDEO: Výber najkrajších gólov z derby Celtic vs. Rangers

"Nie je to obyčajný zápas. Pre hráčov aj fanúšikov má hlbší význam, ktorý presahuje futbal. Je to niečo viac a to nás na ihrisku poháňa dopredu," vravel niekdajší kapitán Celticu Scott Brown.

Názov inšpirovala karikatúra

Existuje mnoho rebríčkov najprestížnejších futbalových derby, no iba výnimočne v nich to glasgowské chýba medzi elitnou trojicou.

Často je vyššie ako marketingovo lákavé El Clásico, milánske Derby della Madonnina, Merseyside derby v Liverpoole či bundesligový súboj Borussie Dortmund s Bayernom Mníchov (Der Klassiker).