Skalica chce zlepšiť miesto v tabuľke. Nie je to neriešiteľné, verí Hudec

Vylepšiť postavenie v tabuľke, zlepšiť produktivitu v ofenzíve a preniesť veci z prípravy do zápasov, to sú základné ciele futbalistov MFK Skalica pred jarnou časťou Niké ligy. Tréner Roman Hudec a realizačný tím privítal na úvod prípravy na tréningu 21 hráčov.
„Momentálne, z tých hráčov, čo sú tu podpísaní, tak sú tu všetci. Čakáme na nové mená a posily, je to v štádiu riešenia.
Máme tu Philipa Onyedika na pozícii hrotového útočníka. Čakáme na ďalšie mená, jeden by mal byť stredový ofenzívny hráč a ďalší sú v štádiu riešenia,“ vyjadril sa kouč Skalice Roman Hudec na oficiálnych sociálnych sieťach klubu k momentálnemu zložení družstva.
Nové kluby si po konci jesennej časti hľadajú Marek Fábry a Marek Švec, vedenie ukončilo spoluprácu so Seanom Saitzom.
Skaličania sú po jesennej časti na poslednom mieste tabuľky s 13 bodmi, na desiaty Trenčín a potenciálne vyhnutie sa baráži strácajú päť bodov.
„Nie je to pre nás príjemná situácia, ale nie je to neriešiteľné. My pevne veríme, že urobíme dobrú zimu a kvalitnú prípravu, aby sme zachytili úvod jarnej časti a od toho sa odrazíme,“ vyhlásil kouč MFK.
Jeho tím doplácal na nízku produktivitu v útoku, s 15 nastrieľanými gólmi sú v tejto štatistike druhým najhorším tímom v Niké lige.
„Chceme byť zodpovední v defenzíve, potrebujeme zlepšiť prechodovú fázu, byť dôraznejší a efektívnejší v obrannej zóne súpera. Pevne verím, že konkurenciou na vrchných pozíciách sa zlepšíme a zefektívnime. Gólov je málo, verím, že v jarnej časti ich dáme viac,“ zamyslel sa Hudec.
Jarnú časť by mala Skalica otvoriť duelom s Košicami, dovtedy má na predbežne na programe päť prípravných duelov.
„Jar bude náročná, sme si toho vedomí. Treba tvrdo pracovať a pripravovať sa na každý zápas. Dobre teraz odtrénovať prípravu a preniesť to potom na ihrisko,“ dodal na začiatku prípravy krídelník Erik Daniel.
Plán prípravy MFK Skalica
sobota 10. januára: 1. FC Slovácko – MFK Skalica
streda 14. januára: MFK Skalica – FC Zlín
sobota 17. januára: MFK Skalica – FC ViOn Zlaté Moravce - Vráble
sobota 24. januára : MFK Skalica – 1. SK Prostějov
piatok 30. januára: FC Baník Ostrava „B“ – MFK Skalica
Aktuálny káder MFK Skalica
brankári: Martin Junas, Erik Riška, Šimon Beňa
obrancovia: Oliver Podhorin, Mario Šuver, Martin Černek, Adam Gaži, Lukáš Šimko, Peter Guinari, Michal Ranko
stredopoliari: Erik Daniel, Martin Nagy, Damián Bariš, Martin Mášik, Mário Hollý, Tomáš Smejkal, Adam Morong, Petr Pudhorocký, Adam Ravas, Lukas Leginus
útočníci: Roman Potočný, Philip Obinna Onyedika