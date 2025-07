ONLINE: MFK Skalica - MŠK Žilina dnes, Niké liga LIVE (1. kolo)

Na úvod sezóny Niké ligy 2025/2026 čaká Žilinu duel proti Skalici, ktorá vstupuje do svojej štvrtej sezóny medzi elitou s jasným cieľom – nebojovať opäť o záchranu, ale zabojovať o hornú šestku.



Brankár a opora Záhorákov Martin Junas, jeden z najlepších brankárov uplynulej sezóny, verí, že klub po troch rokoch v spodnej časti tabuľky spraví výkonnostný krok vpred. „Najviac by ma potešilo, keby sme si konečne zahrali v hornej šestke. Doteraz sme sa zakaždým len zachraňovali,“ povedal v predsezónnom rozhovore pre nikeliga.sk



Skalica sa počas leta pripravovala v Česku, odohrala šesť zápasov a zapracovala viacero nových hráčov. Mužstvo sa spolieha už tradične na kompaktnú defenzívu, ktorá im v minulej sezóne priniesla najmenší počet inkasovaných gólov spomedzi tímov v skupine o udržanie. Junas verí, že sústredenie na každý zápas zvlášť môže byť kľúčové.



Šošoni zažili krutý vstup do sezóny v Poľsku, kde podľaklo Rakówu 0:3. Tam ešte v piatok trénovali, pričom domov sa vrátili až pred víkendom. Času na oddych teda veľa nie je, hlavami sa podľa slov hlavného trénera Pavla Staňa jednoducho musia preorientovať na ligu.



Nedeľný duel 1. kola, ktorý štartuje na Záhorí o 17:00 hod., bude rozhodovať ako hlavný arbiter Bálint Kišš. Na čiarach mu asistujú František Ferenc a Matej Hrebeňár, za VAR-om bude sedieť Lukáš Dzivjak.