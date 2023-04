Slovan sa poriadne natrápil, cez Skalicu postúpil až po predĺžení

Slovnaft Cup - semifinále, odveta

/prvý zápas 1:2, do finále postúpil Slovan/

Slovan začal aktívne, v 6. minúte sa Green vyhol ofsajdovej pasci, no brankár Šemrinec jeho pokus zlikvidoval. Záhoráci číhali na rýchle protiútoky a v 14. minúte unikol Morong, no Chovan jeho strelu vytesnil na roh.

Po víťazstve 2:1 v prvom meraní síl síce v stredajšej odvete semifinále prehrali v Skalici v riadnom hracom čase 2:3, no v predĺžení vyrovnal na konečných 3:3 v 93. minúte Džaba Kankava a rozhodol o postupe.

SKALICA. Futbalisti ŠK Slovan Bratislava postúpili do finále Slovnaft Cupu, v ktorom budú rovnako ako vlani čeliť Trnave. Zápas sa odohrá 1. mája.

Ďalšiu šancu mali domáci v 22. minúte, keď poslal loptu do šestnástky Hollý a Haša, ktorý by zakončoval do prázdnej brány, ju iba tesne minul.

Skaličania sa dočkali v 33. minúte, keď namieril Vlasko presne z priameho kopu. Slovan mohol vyrovnať ešte do prestávky, no Šemrinec zneškodnil strelu Lovata.

Po zmene strán "belasí" otočili duel vo svoj prospech zásluhou dvoch gólov Andreho Greena. Anglický útočník sa presadil v šestnástke v 59. i 75. minúte.