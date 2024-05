ONLINE: MFK Skalica - FC Košice, Niké liga (skupina o udržanie sa, 9. kolo, LIVE)

Prenos

65 Moha z pravej strany tentoraz vybojoval rohový kop.

64 Moha si vytvoril priestor a napriahol sa k tvrdej strele z hranice šestnástky, no jeho pokus letí úplne mimo Lukschovej svätyne.

62 yellowCard Žltá karta pre tím MFK Skalica (Martin Černek).

61 Dnešné stretnutie sleduje 679 divákov.

60 important Košičania sa ešte nevdzávajú! Davis ukázal, že nezabudol posielať výborné prihrávky. Na túto si nakoniec nabehol Fabiš, no jeho pokus, ktorý letel k ľavej tyči, dokázal efektívne zlikvidovať Luksch!

60 Momentálne sledujeme mimošestnástkový futbal. Hráči Košíc držia loptu v moci a postupnými prihrávkami budú chcieť prekonať súpera.

58 Center do šestnástky v podaní Košíc efektívne vyboxoval mimo nebezpečenstvo Luksch.

58 Gallovič ostáva ležať na trávniku po strete s Alvesom. Lopta pridelená na kopačky hostí.

57 Skalica si teraz plní svoju úlohu a kontroluje vývoj hry. Desať minút druhého polčasu zatiaľ bez výraznejšej šance Košíc.

56 Innocenti si musel dávať pozor, aby lopta v nejasnej situácií skončila na kopačke protihráča, ktorý bol blízko realizácie rýchleho protiútoku, no všetko dopadlo pre Košičanov v poriadku.

55 Domáci získavajú outové vhadzovanie. Posúvajú sa až za polovicu Košíc, kde hodí out Morong.

54 Veľmi dobrý nábeh Smékala, podarilo sa mu dostať za Gorosita, no tentokrát ho hosťujúci obranca od lopty odzbrojil.

51 Smékal z otočky trafil iba Gorosita. Následne sa lopty opäť zmocnili Skaličania a budú sa snažiť navýšiť svoje vedenie.

50 Košičania sa následne s cieľom získať loptu dopustili útočného faulu. Brankár Luksch tak bude mať k dispozícií taký skrátený odkop od brány.

50 Rohový kop zahrali Košičania nakrátko, následne prišla nepresná prihrávka, ktorú zachytili Skaličania.

49 Rohový kop pre Košice.

48 Matejova trápi zrejme zranenie a nie je isté, či bude schopný pokračovať v zápase.

47 Morong obišiel Gorosita, no k lopte sa už nedostal, pretože zasiahol Figueiredo.

46 Úvodný výkop do druhého polčasu zaobstarali hostia z Košíc.

46 Začal sa druhý polčas.

Stav po prvom dejstve je 1:0 pre domácu Skalicu. Zápas bol celkom vyrovnaný a nie veľmi zaujímavý, hralo sa prevažne mimo šestnástky. Na konci prvého polčasu získali Skaličania štandardku. Mášik vypálil nebezpečný projektil na bránu FIgueireda, ktorý loptu vyrazil len pred seba. Tú následne dokopol do brány Matej Hradecký a poslal tak svoj tím do vedenia. Uvidíme, čo nám prinesie druhý polčas, ktorý sa začne približne o 19:01.

45 Prvý polčas sa skončil.

44 goal Skalica dala gól!

Skaličanov vyšla štandardná situácia! Vyzeralo to tak, že oba tímy iba dohrajú prvý polčas, no to sa rozhodol zmeniť MATEJ HRADECKÝ. Po strele zo štandardky z kopačky Mášika brankár Figueiredo vyrazil loptu iba pred seba. Strelec gólu bol v správny čas na správnom mieste a dorazil odrazenú loptu do Košickej svätyne. Stav je 1:0.

43 Košičania sa dopustili nedovoleného zákroku. Štandardka pre Skaličanov. Na priamu strelu to asi nie je, no je to výrazné ohrozenie, ktoré môže nastať pre Košičanov na konci prvého dejstva.

42 Alves rozohral rohový kop nakrátko. Fabiš dobre zblokoval prihrávku. Následne Košičania poslali dlhú loptu dopredu s nádejou, že tam niekoho majú, no odovzdali loptu iba na kopačky Lukscha.

40 Dobrá palebná pozícia pre Alvesa. Nanešťastie pre Skaličanov, pálil úplne mimo priestor troch žrdí brány Figueireda. Šťastie pre Skaličanov je to, že táto strela bola tečovaná a nasleduje rohový kop.

39 Medved pekne vyskočil v šestnástke a zabránil tak Skaličanom zakončiť po rohovom kope. Lopta medzitým doputovala k Lukschovi, ktorý ju bude môcť rozohrať svojim spoluhráčom.

38 Center do šestnástky v podaní Skaličanov. Defenzíva Košíc odvrátila loptu mimo ihriska. Nasleduje tak rohový kop pre Skalicu.

35 Lopta domácich do pokutového územia hostí. Ešte sa o loptu "bil" Gaži, no bez výsledku. Košičania si to dobre postrážili.

34 Ukážkové prenesie hry v podaní hostí. Davisovi sa nepodarilo loptu odcentrovať presne na spoluhráča, z čoho rezultuje rozohrávka pre Skaličanov.

33 Stále sledujeme stav 0:0. Skaličania majú loptu na kopačkách a budú sa snažiť prekonať defenzívu súpera, hoci zatiaľ sa im to nedarí.

30 important Pekný pokus hostí! Gorosito si nabehol na hlavičkové zakončenie, no brankár Luksch mu vystavil parádnu stopku! Výborná akcia Košičanov.

29 Zatiaľ sledujeme celkom vzrušujúce momenty, no málo striel na bránu. Po faule domácich budú rozohrávať Košičania.

28 Alvesova rozohrávka z rohového kopu. Smékal mu tam naskakoval, no zabránil mu Medved.

28 Smékal sa ocitol v sľubnej šanci, no výborný Gorosito mu nedovolil preniknúť ďalej. Nasleduje rohový kop Skalice.

27 Fabišovi lopta ušla za postrannú čiaru, hoci pri ňom nikto nebol. Musí sa viac sústrediť, ak chce byť kvalitnou súčasťou svojho tímu.

26 Innocenti nemôže pokračovať v hre, pretože tú prerušil hlavný arbiter Kišš po tom, čo sa nedovoleného zákroku dopustili hráči Košice. Lopta pridelená na kopačky Skaličanov.

24 important Luksch po rohovom kope neudržal loptu v rukaviciach a mohol na to tvrdo doplatiť, no hlavičkové zakončenie Medvedovi nevyšlo.

24 Dobrá lopta pre Fabiša na pravej strane šestnástky. Fabiš sa snažil o prihrávku do šestnástky, no výborný Podhorin mu v tom zabránil. Rohový kop pre Košice.

22 Dlhá lopta na pravé krídlo v podaní Skaličanov. Až na to že príliš dlhá. Lopty sa zmocnil Figueiredo.

21 Morong sa snažil ešte dostihnúť loptu na pravej strane šestnástky, avšak brankár Figueiredo mu vystavil stopku a loptu odkopol ďaleko od nebezpečenstva.

19 Prvá strela na bránu na začiatku 19. minúty. Opäť to spoza šestnástky vyskúšal Gaži a brankár Figueiredo tentoraz musel zasiahnuť.

18 Aktuálne na lopte Podhorin. Zatiaľ sledujeme mimošestnástkový futbal. Skaličania sa budú snažiť prejsť až k zakončeniu, no nie je isté, či sa im to podarí.

15 Fabiš spracoval loptu na pravom krídle, vyslal prihrávku pod seba smerom do šestnástky, no nenašiel na potrebnú podporu od svojich spoluhráčov. Škoda tejto šance Košičanov. Vhadzovanie Skalice.

14 Momentálne sledujeme rozohrávku Košičanov. Skaličania sa snažia napádať súpera, a preto sa Košiciam ťažko hľadá voľný priestor.

13 Ofsajdový verdikt rozhodcu momentálne zastavuje ofenzívnu snahu Skalice. Rozohrávať tak budú môcť Košičania.

12 Strelecké zakončenie domácich. Gaži sa napriahol k streleckému pokusu, no chýbala mu presnosť. Lopta preletela tesne ponad brvno svätyne Košíc. Brankár Figueiredo bude mať odkop od brány.

11 Skaličania momentálne držia loptu na kopačkách a postupným útokom sa budú snažiť prekonať defenzívu súpera.

10 Tvrdý stret oboch kapitánov, teda Podhorina a Medveda. Vyzerajú však, že obaja budú v poriadku. Lopta bude patriť Košičanom.

9 Fabiš nestihne prudkú loptu od spoluhráča. Z polky ihriska tak môžu vhadzovať loptu do hry Skaličania.

8 Na trávniku ostáva sedieť Figueiredo. Vyzerá to tak, že by mal v zápase pokračovať. Nepríjemne sa ocitol v kontakte s napádajúcim Alvesom. Pokračujeme v hre.

7 Alves spanikáril a jeho nákop dopredu bol len odovzdanou loptou pre Košičanov.

6 Podhorin nakopol loptu smerom dopredu, no do ofsajdu vbehol Gaži. Rozohrávka pre Košice.

5 Rohový kop v podaní domácich nepriniesol žiadne vzrušenie pred bránou Figueireda.

5 Skaličania dokázali vybojovať rohový kop pre svoj tím.

4 Matejov vyslal center do šestnástky z ľavého krídla, no príliš to natiahol. Lopta si nenašla ani jedného z jeho spoluhráčov. Na opačnej strane ihriska budú vhadzovať Skaličania.

4 Kružliak zakopol pri rozohrávke a Skaličania sa snažia rýchlo potrestať jeho chybu. Nepodarilo sa im to, no ostávajú aj naďalej na lopte.

3 Moha sa uvoľnil a vypálil tvrdú ranu, trafil len obrancu domácich. Následne lopta vyletela do vzduchu, brankár Luksch musel zasahovať.

2 Pískaný útočný faul na strane Skalice. Rozohrávka tak bude patriť Košiciam. Tí si už postupnými prihrávkami pripravujú útočnú akciu.

1 V tomto momente sa začína dnešný duel. Úvodný výkop zaobstarali domáci Skaličania.

1 Stretnutie sa práve začalo.

Úvodné zostavy:



MFK Skalica: Luksch – Černek, Podhorin (C), Ranko, Gaži – Mášik, Hradecky – Matejov, Alves, Morong – Smékal.

Náhradníci: Junas – Baumgartner, Krčík, M. Nagy, Sobczyk, Vlasko, Yao.

Tréner: Pavol Majerník



FC Košice: Figueiredo – Fabiš, Kružliak, Gorosito, Innocenti, Davis – Greššák, Faško, Gallovič – Moha, Medved (C).

Náhradníci: Valach – Golikov, Jonec, Jones, Obounet, Mizerák, Petrák, Sovič, Varga.

Tréner: Ján Kozák ml.



Rozhodca: Kišš – Vorel, Vass.

Vážení futbaloví fanúšikovia, vítam Vás pri dnešnom zápase Niké ligy – Skupiny o udržanie. Dnes sa proti sebe postavia futbalisti Skalice a Košíc. Zápas sa bude odohrávať na Mestskom futbalovom štadióne v Skalici. Úvodný výkop je naplánovaný na 18:00hod. Zápas povedie rozhodcovská trojica Kišš – Vorel, Vass.



Skalica sa momentálne nachádza na 9. priečke s 36 bodmi. Skaličania môžu ostať pokojní, pretože ich miesto v tabuľke im už nikto nevezme, a rovnako im už nehrozí ani zostup. V minulom zápase podľahli zverenci trénera Pavla Majerníka domácemu ViOnu stavom 1:0.



Košice sa momentálne nachádzajú na 11. priečke tabuľky s 24 bodmi. Košičanov čaká boj o priamu záchranu s Michalovcami, s ktorými majú rovnaký počet bodov. V minulom zápase zverenci trénera Jána Kozáka prehrali proti domácej Banskej Bystrici stavom 2:1.



Vzájomné meranie síl oboch celkov sa naposledy uskutočnilo 13.4.2024. Domáce Košice podľahli hosťujúcej Skalici stavom 1:2. Zo vzájomných 8 zápasov sa tešili Košičania 2x, Skaličania 5x, no a 1x sa body delili.