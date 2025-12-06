Komárno opäť dokázalo nemožné. V nadstavení zvrátilo prehru

Niké liga - 17. kolo
Skalica - Komárno 1:1 (1:0)
Góly: 28. Suľa - 90+4. Šmehyl
Rozhodcovia: Dohál – Bednar, Zemko
ŽK: Morong - Németh, Špiriak, Tamás, Šmehyl
Diváci: 303
Skalica: Junas – Černek, Gaži, Šuver – Suľa, Mášik (72. M. Nagy), Pudhorocký (72. Bariš), Morong, Smejkal (82. Švec) – Potočný (62. Fábry), Daniel
Komárno: Száraz – Žák, Špiriak (68. Bayemi), Pillár, Šmehyl – Šimko, Németh (46. Sukisa), Kiss (79. Boďa), Gamboš (86. Pastorek), Tamás (68. Ganbold) – Palán
Futbalisti MFK Skalica remizovali v 17. kole Niké ligy s KFC Komárno 1:1.
Domáci išli do vedenia po góle Samuela Suľu v 28. minúte a boli blízko k trom bodom, ale v nadstavenom čase vyrovnal na konečných 1:1 z jedenástky Šimon Šmehyl.
Hlasy po zápase
Roman Hudec, tréner MFK Skalica: „Vedeli sme, že Komárno hrá organizovaný futbal, že majú silné štandardné situácie a na toto sme sa v týždni chystali. Taktiež sme vedeli, že nás čaká extrémne náročný terén. V týždni sme pracovali na zodpovednej defenzíve, čo sa nám počas celého zápasu aj darilo a mrzia nás stratené dva body, aj keď si myslím, že Komárno dnes pôsobilo futbalovejším dojmom, ale my sme to chceli uhrať z pohľadu zodpovednej defenzívy a veľmi nás mrzí, že sme to nezvládli.“
Mikuláš Radványi, tréner KFC Komárno: „Vedeli sme, že to nebude ľahké. Počítali sme s tým, že domáci nie sú v jednoduchej situácii, napriek tomu, že majú dobré mužstvo. Vedeli sme, že budú nervózni, keď vstúpime do zápasu aktívne, to sa aj potvrdilo. Hru sme mali jasne pod kontrolou. Potom prišla prvá štandardka a nedôraz v šestnástke, z čoho sme dostali gól. Síce sme mali častejšie loptu na kopačkách, ale na ťažkom teréne sa aj ťažko kombinovalo. V druhom polčase pokračovala naša jasná územná prevaha, ale ťažko sme sa dostávali do finálnej fázy, aby sme z toho viac vyťažili. Som rád, že nakoniec prišla penalta. Potom sme mali ešte tutovku, z ktorej sme mohli otočiť, podľa priebehu by sme si zaslúžili zvíťaziť, ale musíme brať bod.“