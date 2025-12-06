Komárno opäť dokázalo nemožné. V nadstavení zvrátilo prehru

Skalica oslavuje gól.
Skalica oslavuje gól. (Autor: TASR)
Sportnet, TASR|6. dec 2025 o 17:29
Skalica viedla od 28. minúty.

Niké liga - 17. kolo

Skalica - Komárno 1:1 (1:0)

Góly: 28. Suľa - 90+4. Šmehyl

Rozhodcovia: Dohál – Bednar, Zemko

ŽK: Morong - Németh, Špiriak, Tamás, Šmehyl

Diváci: 303

Skalica: Junas – Černek, Gaži, Šuver – Suľa, Mášik (72. M. Nagy), Pudhorocký (72. Bariš), Morong, Smejkal (82. Švec) – Potočný (62. Fábry), Daniel

Komárno: Száraz – Žák, Špiriak (68. Bayemi), Pillár, Šmehyl – Šimko, Németh (46. Sukisa), Kiss (79. Boďa), Gamboš (86. Pastorek), Tamás (68. Ganbold) – Palán

Súpisky a podrobné štatistiky zo zápasu nájdete na tomto odkaze >>>

Futbalisti MFK Skalica remizovali v 17. kole Niké ligy s KFC Komárno 1:1.

Domáci išli do vedenia po góle Samuela Suľu v 28. minúte a boli blízko k trom bodom, ale v nadstavenom čase vyrovnal na konečných 1:1 z jedenástky Šimon Šmehyl.

Hlasy po zápase

Roman Hudec, tréner MFK Skalica: „Vedeli sme, že Komárno hrá organizovaný futbal, že majú silné štandardné situácie a na toto sme sa v týždni chystali. Taktiež sme vedeli, že nás čaká extrémne náročný terén. V týždni sme pracovali na zodpovednej defenzíve, čo sa nám počas celého zápasu aj darilo a mrzia nás stratené dva body, aj keď si myslím, že Komárno dnes pôsobilo futbalovejším dojmom, ale my sme to chceli uhrať z pohľadu zodpovednej defenzívy a veľmi nás mrzí, že sme to nezvládli.“

Mikuláš Radványi, tréner KFC Komárno: „Vedeli sme, že to nebude ľahké. Počítali sme s tým, že domáci nie sú v jednoduchej situácii, napriek tomu, že majú dobré mužstvo. Vedeli sme, že budú nervózni, keď vstúpime do zápasu aktívne, to sa aj potvrdilo. Hru sme mali jasne pod kontrolou. Potom prišla prvá štandardka a nedôraz v šestnástke, z čoho sme dostali gól. Síce sme mali častejšie loptu na kopačkách, ale na ťažkom teréne sa aj ťažko kombinovalo. V druhom polčase pokračovala naša jasná územná prevaha, ale ťažko sme sa dostávali do finálnej fázy, aby sme z toho viac vyťažili. Som rád, že nakoniec prišla penalta. Potom sme mali ešte tutovku, z ktorej sme mohli otočiť, podľa priebehu by sme si zaslúžili zvíťaziť, ale musíme brať bod.“

Tabuľka Niké ligy

Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
ŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbal
16
11
3
2
35:22
36
P
V
V
V
V
2
MŠK ŽilinaMŠK ŽilinaMŠK Žilina
17
10
4
3
40:22
34
P
P
V
V
V
3
FK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská Streda
16
9
5
2
30:12
32
V
R
V
V
V
4
FC Spartak TrnavaFC Spartak TrnavaFC Spartak Trnava
16
10
2
4
31:15
32
V
V
V
P
V
5
FK Železiarne PodbrezováFK Železiarne PodbrezováFK Železiarne Podbrezová
17
7
3
7
28:27
24
V
P
V
P
V
6
MFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín Michalovce
17
6
4
7
27:30
22
P
P
V
P
R
7
KFC Komárno futbalKFC Komárno futbalKFC Komárno futbal
17
5
4
8
19:27
19
R
P
V
P
R
8
MFK RužomberokMFK RužomberokMFK Ružomberok
17
5
4
8
20:26
19
V
V
R
P
P
9
FC TATRAN PrešovFC TATRAN PrešovFC TATRAN Prešov
16
4
7
5
19:24
19
V
R
V
P
V
10
AS TrenčínAS TrenčínAS Trenčín
16
5
1
10
14:31
16
P
P
V
P
P
11
MFK SkalicaMFK SkalicaMFK Skalica
17
2
7
8
15:25
13
R
P
P
P
R
12
FC KOŠICEFC KOŠICEFC KOŠICE
16
2
2
12
20:37
8
R
P
P
P
P
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body

Slovensko

    dnes 17:29
