Slovan cíti výrazný nárast v predaji permanentiek. Pred každým zápasom bude na námestí fanzóna

Naším cieľom je pokúsiť sa presiahnuť métu 5000 predaných permanentiek, čo by bolo skvelé číslo. Už teraz evidujeme výrazný nárast v porovnaní s rovnakým obdobím pred rokom," uviedol marketingový riaditeľ ŠK Slovan Tomáš Straka v rozhovore na klubovom webe.

Viaceré benefity môžu čerpať fanúšikovia Slovana Bratislava s permanentkou prakticky okamžite. Týka sa to aj prípravných zápasov pred novou sezónou. Ako sú teda nastavené?

Je skvelé, že naši priaznivci si postupne zvykajú na to, že návšteva futbalu je pre nich zážitkom na celé popoludnie, keď prídu do fanzóny aj s deťmi či partiou, a dobre sa naladia na zápas," uviedol Straka.

"Toto sa týka tých záujemcov, ktorí si kúpia permanentku ešte počas júna. Majú v cene domáce prípravné duely s dánskym Midtjyllandom a poľskou Wislou.

Rozhodli sme sa, že benefit domáceho duelu 2. kola kvalifikácie Ligy majstrov, ktorý sme pôvodne avizovali len pri obnove permanentky do 1. júla, zmeníme, a dáme túto možnosť všetkým, ktorí si permanentku kúpia do domáceho duelu so Zrinjski či Virtusom v 2. kvalifikačnom kole Ligy majstrov.

S permanentkou teda máte tento zápas v cene na svoje miesto," vysvetlil marketingový riaditeľ na webe skslovan.com.