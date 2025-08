Slovan našiel nový pilier obrany. Angažoval bývalého spoluhráča Boženíka

BRATISLAVA. Slovana Bratislava oznámil v pondelok večer príchod nového hráča. Do kádra pribudol 23‑ročný kamerunský stopér Sidoine Fogning.

„Veľmi si vážim túto príležitosť. V portugalskej lige som v minulej sezóne získal cenné skúsenosti, ktoré by som teraz rád zúročil. Chcem na sebe ďalej pracovať a zlepšovať sa. Veľmi sa mi páči štadión na Tehelnom poli, urobil na mňa silný dojem. Teším sa na zápasy, nových spoluhráčov, fanúšikov.

O Slovane som sa rozprával aj s bývalým spoluhráčom Róbertom Boženíkom, o to viac som nadšený z tejto novej výzvy. Vydám zo seba všetko, aby som pomohol tímu a potešil ľudí, ktorí nám fandia,“ povedal nový hráč Slovana.

„Sidoine Fogning je perspektívny stredný obranca, ktorého sme sledovali počas jeho pôsobenia v Boaviste. Získali sme naňho pozitívne referencie po futbalovej i osobnostnej stránke, je to mladý futbalista, odhodlaný na sebe pracovať.

Je to ľavonohý stopér, na tejto pozícii sme doteraz mali len Kevina Wimmera, takže sme ju potrebovali doplniť. Som rád, že Sidoine bude nosiť belasý dres, verím, že využije svoju šancu a bude pre naše mužstvo prínosom,“ uviedol Kmotrík.

Fogning pôsobil vo svojej rodnej krajine do druhej polovice roka 2023, keď zamieril do Portugalska. Najprv si zahral za nižšieligový klub z Coimbry, následne prestúpil do Boavisty, tradičného účastníka najvyššej súťaže.

V mládežníckych kategóriách reprezentoval Kamerun.