Líder Weiss a nezabudnuteľné emócie. V čom tkvie mentálna sila Slovana

BRATISLAVA. Slovan Bratislava stále živí šancu na európsku pohárovú jar. Belasí majú v Európskej konferenčnej lige všetko vo svojich rukách – ak budúci týždeň vo Vilniuse na pôde Žalgirisu neprehrajú, postúpia zo skupiny.

Pritom Slovan bol v tejto sezóne už niekoľkokrát na pokraji vypadnutia.

Vstali z mŕtvych

S kvalifikáciou Ligy majstrov sa mohol lúčiť už v prvom kole. S gruzínskym Dinamom Batumi remizoval doma 0:0 a na ihrisku súpera prehrával ešte v 114. minúte predĺženia.

Ak by Slovan prehral, pokračoval by iba v kvalifikácii Európskej konferenčnej ligy a cestu do skupinovej fázy by mal oveľa náročnejšiu.