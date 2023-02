Nedáš - dostaneš. Slovan doma zachránil aspoň remízu

Vladimír Weiss st., tréner Slovana: "Pre nás to bol nešťastný zápas. Prvý polčas úplná katastrofa, v druhom bolo vidieť snahu, dôraz a mali sme aj šance. Mohli sme vyhrať, ale aj prehrať, keby súper premenil ´gólovku´ za stavu 1:2. Beriem to na seba, netrafil som sa do zostavy. Stratili sme v dvoch zápasoch štyri body, čo je veľa, ale ideme ďalej. Musíme sa zlepšiť v dôraze v šestnástke a v premieňaní šancí."

Mário Auxt, asistent trénera Banskej Bystrice: "Vedeli sme, že nás čaká asi najlepší tím na Slovensku. Snažili sa sa zhustiť priestor pred našou šestnástkou a v prvom polčase hroziť z brejkov. Využili sme dve šance, ale po prestávke nám odchádzali sily a súper vyrovnal. Rozhodla kvalita lavičky Slovana. Bolo vidieť, že keď domáci stupňovali tempo, tak sme nestíhali. S bodom sme však spokojní."