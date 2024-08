SK Slavia Praha



Zverenci Jindřicha Trpišovského si priviezli do Prahy z Francúzska dvojgólové manko z prvého zápasu. V Lille prehrali 0:2. Slavia je však doma veľmi silným mužstvom. Určite budú chcieť výsledok otočiť. Uvidíme či sa im to podarí.



Lille OSC



Hostia majú tento dvojzápas veľmi dobre rozohratý. Do Prahy si idú jednoznčne pre postup. Po domácom víťazstve 2:0 budú chcieť svoj postup v Prahe potvrdiť. Nečaká ich však nič ľahké. Domáci sú doma veľmi ťažkým súperom.