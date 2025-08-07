Klub napokon nepodpísal kontroverzného Izraelčana. Kritiku akceptuje, no údajne chýba kontext

DÜSSELDORF. Tréner Fortuny Düsseldorf Daniel Thioune vo štvrtok uviedol, že sa snaží ignorovať rozruch spôsobený neúspešným pokusom jeho klubu získať izraelského útočníka Shona Weissmana po tom, čo fanúšikovia protestovali proti hráčovým príspevkom na sociálnych sieťach týkajúcim sa vojny v Gaze.
Nemecký druholigový klub bol podľa správ blízko k získaniu 29-ročného útočníka zo španielskej Granady, no v utorok na sociálnych sieťach stručne oznámil, že napriek záujmu o hráča sa prestup neuskutoční. Dôvod neuviedol.
Fanúšikovia Fortuny v predchádzajúcich dňoch vystupovali proti prestupu, pričom poukazovali na Weissmanove príspevky na sociálnych sieťach z roku 2023 týkajúce sa vojny v Gaze, ktoré už vtedy vyvolali pobúrenie v Španielsku, kde v tom čase hrával. Jeden z príspevkov mal vyzývať na bombardovanie Gazy.
Trénera zaujíma len športová stránka
„Sústredím sa len na športovú stránku veci a pracujem iba s hráčmi, ktorých máme,“ povedal Thioune na tlačovej konferencii. „Shona Weissmana sme neangažovali."
„Môžem len povedať, že hráči, za ktorých som zodpovedný, zohrávajú dôležitú úlohu. Všetko ostatné som sa snažil odfiltrovať.“
„V mojom kádri mi chýba útočník... a úprimne, som človek, ktorý sa drží svojej sféry vplyvu – a to je môj tím. Takže nedáva zmysel riešiť veci, za ktoré nie som zodpovedný,“ dodal Thioune na otázku ohľadom reakcie fanúšikov na plánovaný prestup.
Weissman, ktorý medzitým svoje príspevky z roku 2023 vymazal, v utorok na sociálnych sieťach uviedol, že prijíma kritiku, no nevyjadril sa konkrétne k prestupu do Fortuny ani k protestom jej fanúšikov.
Nemožno ma takto vykresliť, tvrdí Weissman
„Hoci akceptujem všetku kritiku, bolí ma, že sa nezohľadnil celý kontext. V momente národného a osobného žiaľu zostávam verný hodnotám ľudskosti, športového ducha a vzájomného rešpektu,“ napísal Weissman na platforme X.
„Je možné – a nevyhnutné – postaviť sa proti ubližovaniu nevinným ľuďom na oboch stranách. Ale nedovolím, aby ma niekto vykreslil ako človeka, ktorý šíri nenávisť na základe troch označení 'páči sa mi to' a jedného komentára, ktorý bol okamžite vymazaný.“
Izrael tvrdí, že po takmer dvoch rokoch vojny ovláda už 75 % územia Gazy. Konflikt sa začal po útoku militantného hnutia Hamas na južné izraelské komunity v októbri 2023.
Podľa ministerstva zdravotníctva v Gaze si vojna doteraz vyžiadala viac než 61 000 obetí, prevažne civilistov.
Podľa izraelských údajov bolo počas útoku Hamasu zabitých približne 1 200 ľudí, z toho viac než 700 civilistov, a 251 osôb bolo unesených do Gazy.