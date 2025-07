ONLINE: Servette Ženeva - FC Viktoria Plzeň dnes, Liga majstrov LIVE (2. predkolo)

Servette FC má trest z loňské sezóny ze zápasu s Chelsea, domácí celek tak nepožene plný stadion, jelikož sektory za brankou, kde sídlí kotel, budou prázdné, což by mohla být výhoda pro Viktorii, protože, kdo tu na tu utkání byl, dá za pravdu, že kulisa byla opravdu bouřlivá.

