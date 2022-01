Fanúšikovia Interu začínajú byť zo Škriniara znepokojení. Ide o novú zmluvu

Podľa športového denníka Gazzetta dello Sport by klub 26-ročnému Slovákovi mohol ponúknuť 4 milióny eur v čistom na sezónu plus bonusy. Súčasný kontrakt, ktorý platí od 16. mája 2019, Škriniarovi uplynie v posledný júnový deň roka 2023. Podľa talianskych médií jún 2023 začína fanúšikov "nerazzurri" nenápadne znepokojovať.

A to napriek tomu, že hráč nemá záujem okamžite odísť. To isté platí aj o De Vrijovi, ktorý je rovnako žiadaný na trhu," tvrdí stránka tuttomercatoweb.com.

Mám pocit, že rozhovor so Škriniarom o pokračovaní v Interi môže byť oveľa jednoduchší ako s jeho kolegom z obrany Stefanom de Vrijom," napísal Marco Macca z futbalového webu fcinter1908.it. "Najprv začne Inter rokovať o pokračovaní Marcela Brozoviča a potom príde na rad Škriniar. Situácia však nie je taká jednoduchá, ako sa zdá. Bývalého hráča Sampdorie chce polovica Európy a na konci tejto sezóny by Škriniar naozaj mohol zmeniť vzduch.

Ďalší taliansky web pokrývajúci dianie v Interi Miláno SempreInter si myslí, že klub predá skôr De Vrija ako Škriniara. Ak by to bolo za sumu, s ktorou bude hráč súhlasiť, znamenalo by to veľký kapitálový zisk pre klub.

"V tomto prípade Inter určite počká, ako sa vyvinie záujem o De Vrija, kým začne rozdávať nové zmluvy," napísal sempreinter.com.



Úradujúci taliansky majster a líder tabuľky Serie A vo štvrtok oznámil posilnenie obrany o Nemca Robina Gosensa. Dvadsaťsedemročný ľavý obranca prichádza na San Siro z Atalanty Bergamo zatiaľ na hosťovanie do konca sezóny.

"Ak budú splnené určité podmienky, hosťovanie sa zmení na riadny prestup," uviedli zástupcovia Interu Miláno.