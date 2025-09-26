Odchádza šťastný a hrdý. Legendárny Španiel ukončí po sezóne kariéru

Sergio Busquets.
Sergio Busquets. (Autor: REUTERS)
26. sep 2025 o 08:06
Bol súčasťou mužstva, ktoré v roku 2010 vyhralo majstrovstvá sveta.

Bývalý španielsky reprezentant a dlhoročný stredopoliar FC Barcelona Sergio Busquets ukončí po skončení tejto sezóny Major League Soccer (MLS) hráčsku kariéru. Informoval o tom vo štvrtok jeho klub Inter Miami.

Busquets je odchovancom Barcelony, v ktorej strávil celkovo 18 rokov. V prvom tíme debutoval v roku 2008 a až do roku 2023 odohral za „blaugranas“ vyše 700 zápasov.

Následne sa presunul do Miami, kde sa opäť stretol s bývalými spoluhráčmi Lionelom Messim, Jordim Albom a Luisom Suárezom.

Za národný tím Španielska nastúpil 143-krát. Bol súčasťou mužstva, ktoré v roku 2010 vyhralo majstrovstvá sveta v Juhoafrickej republike a o dva roky neskôr aj európsky šampionát v Poľsku a na Ukrajine.

„Cítim, že nastal čas rozlúčiť sa s mojou kariérou profesionálneho futbalistu. Bolo to takmer 20 rokov napĺňania neuveriteľného sna, ktorý som mal od detstva,“ povedal Busquets vo videu zverejnenom na Instagrame.

„Odchádzam šťastný, hrdý, naplnený a predovšetkým vďačný... Ďakujem vám všetkým, čoskoro sa uvidíme.“

Busquets je považovaný za jedného z najlepších defenzívnych stredopoliarov histórie. V drese Barcelony získal deväť titulov v La Lige a trikrát vyhral Ligu majstrov. Po príchode do USA rozšíril svoju zbierku trofejí o Leagues Cup a Supporters’ Shield.

Tridsaťsedemročný futbalista odohrá posledné zápasy kariéry v nadchádzajúcom play-off MLS.

    Sergio Busquets.
    Sergio Busquets.
    Odchádza šťastný a hrdý. Legendárny Španiel ukončí po sezóne kariéru
    dnes 08:06
