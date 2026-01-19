VIDEO: Infantino zkritizoval chovanie Senegalu. Trénera tímu marockí novinári vypískali

Prezident Medzinárodnej futbalovej federácie (FIFA) Gianni Infantino vyjadril značné znepokojenie nad udalosťami z nedeľného finále Afrického pohára národov v Rabate, v ktorom Senegal zdolal domáce Maroko 1:0 po predĺžení.
Strelec jediného gólu Pape Gueye hovoril o pocite krivdy, zatiaľ čo tréner Maroka Walid Regragui vyhlásil, že reputácia afrického futbalu dostala tvrdú ranu.
Duel poznačil divoký záver riadneho hracieho času, v ktorom Senegalčania po nariadenej jedenástke v prospech Maroka takmer opustili ihrisko, pričom niektorí hráči boli nakrátko už v útrobách štadióna. Situácia vyústila aj do horúcej atmosféry na tribúnach.
Odsudzujeme správanie niektorých fanúšikov
„Žiaľ, boli sme svedkami neprijateľných scén na ihrisku aj na tribúnach. Dôrazne odsudzujeme správanie niektorých 'fanúšikov', ako aj niektorých senegalských hráčov a členov realizačného tímu.
Je neprijateľné opustiť hraciu plochu takýmto spôsobom a rovnako tak nemožno tolerovať násilie v našom športe, jednoducho to nie je správne.
Vždy musíme rešpektovať rozhodnutia, ktoré prijímajú rozhodcovia na ihrisku aj mimo neho. Očakávam, že príslušné disciplinárne orgány Africkej futbalovej konfederácie (CAF) prijmú primerané opatrenia,“ napísal Infantino na sociálnej sieti.
V riadnom hracom čase diváci veľa vyložených šancí nevideli, ale od nadstaveného času druhého polčasu sa začala poriadna dráma. Senegalčania dostali loptu z bránkovú čiaru, no hlavný arbiter Jean-Jacques Ndala z Konžskej demokratickej republiky odpískal útočný faul.
Ďalší náročný verdikt učinil po situácii z 90.+6 minúty, kedy Diouf stiahol k zemi v pokutovom území Brahima Diaza a Maročania mali k dispozícii pokutový kop.
Senegalčanov tieto dve situácie nahnevali do takej miery, že takmer všetci po mohutných protestoch zamierili na popud trénera Papeho Thiawa do útrob štadióna. Na trávniku však zostal Sadio Mane, ktorý po konverzácii s ľuďmi pri striedačkách volal svoj tím späť na ihrisko a išiel po zvyšných spoluhráčov do šatne.
Tam predtým zamieril aj brankár Edouard Mendy, ktorý si poľahky poradil s „panenkou“ z bieleho bodu v podaní krídelníka Realu Madrid Diaza v 24. minúte nadstaveného času.
Jednoducho neuveriteľné
„Vedeli sme, že je dôležité získať túto trofej. Všetci sme ju chceli vyhrať aj vďaka Sadiovi Manemu, mali sme to v srdci, a videli sme, čo dnes dokázal, je to jednoducho neuveriteľné. Boli sme v šatni.
On bol jediný, kto tam prišiel kričať, kričať na nás, aby sme sa vrátili na ihrisko a dohrali zápas. A napokon mal pravdu. Vyšli sme von, poslúchli sme ho, pretože keď hovorí Sadio, každý počúva. Počúvali sme ho a nakoniec to pre nás dopadlo dobre,“ povedal podľa agentúry AP hráč Senegalu Lamine Camara.
Duel tak dospel do predĺženia a v jeho 4. minúte skóroval senegalský záložník španielskeho Villarrealu Pape Gueye, keď sa presadil strelou z hranice šestnástky. Maročania už svoje príležitosti nevyužili, pričom trafili aj brvno.
„Cítili sme určitú krivdu. Predtým sme si mysleli, že sme dali gól a rozhodca nešiel k VAR-u. Sadio nám povedal, aby sme sa vrátili na ihrisko a znovu sa zmobilizovali. Edouard potom chytil penaltu, zostali sme sústredení, dali sme gól a vyhrali zápas,“ vyjadril sa Gueye.
Futbalisti Senegalu získali pre krajinu historicky druhý titul na kontinentálnom šampionáte. Na APN triumfovali po štyroch rokoch, predtým sa z prvenstva radovali v Kamerune. Turnaj ovládli ako druhá najvyššie postavená africká krajina v rebríčku FIFA, kde im pred APN patrilo 19. miesto, zatiaľ čo Maroko bolo na 11. priečke.
Veľmi dôstojné
„Obraz o africkom futbale, ktorý sme ukázali, bol skôr hanebný. Musieť prerušiť zápas na viac ako 10 minút, keď sa na to pozerá celý svet, nie je veľmi dôstojné. Diaz mal veľa času pred zahraním penalty, čo ho muselo vyrušiť. Ale nemôžeme zmeniť to, čo sa stalo, takto sa rozhodol penaltu zahrať. Teraz sa musíme pozerať dopredu.
Tá penalta v posledných sekundách nám mohla vyhrať titul, ale nebolo nám to súdené. Mohli by sme o tom hovoriť celé hodiny, no dúfam, že sa tento tím vráti silnejší.
Teraz už vieme, čo je potrebné na to, aby sme sa dostali do finále, predtým sme sa doň nedostali 22 rokov. Premrhali sme životnú šancu,“ vyhlásil podľa agentúra AFP tréner Maroka Walid Regragui.
Senegalčania tak nedopustili, aby APN vyhrala druhýkrát za sebou hostiteľská krajina, v roku 2023 triumfovalo na domácej pôde Pobrežie Slonoviny. Maroko zostáva s jediným prvenstvom, ktoré získalo pred piatimi dekádami.