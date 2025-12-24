Tragédia na lyžiarskom vleku. Po páde z lanovky zomrel nemecký futbalista

Vo veku 34 rokov zomrel po tragickej nehode nemecký futbalista Sebastian Hertner. Tragédia sa udiala počas dovolenky v Čiernej Hore v lyžiarskom stredisku Savin Kuk, kde neprežil pád z lanovky, z výšky asi 70 metrov.
Jeho manželka, ktorá bola s ním v tom čase, pád prežila, ale utrpela vážne zranenia a bola hospitalizovaná so zlomenou nohou po tom, ako zostala uviaznutá v poškodenom kresle.
Hertner bol v mládežníckych kategóriách nemeckým reprezentantom, keď hral za Stuttgart.
Dlhé roky pôsobil v 2. Bundeslige, kde si obliekal dresy klubov ako Mníchov 1860, Erzgebirge Aue a Darmstadt.
Bol kapitánom tímu ETSV Hamburg až do minulej sezóny, keď ukončil kariéru.