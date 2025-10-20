Nottingham už našiel nového trénera. Lesníkov by mal viesť skúsený Angličan

Očakáva sa, že v priebehu najbližších hodín obe strany uzavrú dohodu.

LONDÝN. Novým koučom Nottinghamu Forest by sa podľa BBC mohol stať Sean Dyche. Podľa zdroja je účastník Premier League v pokročilých rokovaniach s týmto kandidátom na post trénera po odvolanom Angem Postecoglouom.

Očakáva sa, že v priebehu najbližších hodín obe strany uzavrú dohodu. Postecogloua odvolali v sobotu iba 17 minút po prehre Forest s Chelsea 0:3.

Nottingham je v tabuľke na 18. mieste, na konte má iba jedno víťazstvo z ôsmich ligových zápasov.

Podľa anglických médií mal klub záujem aj o Roberta Manciniho a Marca Silvu z Fulhamu. Silva má však v zmluve vysokú odstupnú klauzulu. Päťdesiatštyriročný Dyche pôsobil ako tréner vo Watforde, Burnley a Evertone.

