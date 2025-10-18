Na lavičke Nottinghamu vydržal len 39 dní. Austrálsky tréner dostal ďalšieho padáka

LONDÝN. Futbalový klub Nottingham Forest odvolal Angeho Postecogloua z pozície hlavného trénera po domácej prehre s Chelsea 0:3.
Bývalý tréner Tottenhamu Hotspur nedokázal s lesníkmi vyhrať ani jeden zápas odkedy prebral vedenie tímu po Nunovi Espiritovi Santovi 9. septembra.
Z ôsmich zápasov pod jeho taktovkou prehral Nottingham šesťkrát (v Ligovom pohári vypadol s druholigovou Swansea) a remizovať dokázal len dvakrát.
Majiteľ klubu Evangelos Marinakis v priebehu druhého polčasu súboja s Chelsea opustil svoje miesto v lóži na štadióne City Ground. Devätnásť minút po záverečnom hvizde Nottingham na sociálnych sieťach uviedol, že Postecoglou na lavičke skončil.